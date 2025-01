Boleros e baladas de Antonio Barros no Auditorio de Cangas

«Boleros e baladas, con iAlma» é unha recopilación dalgunhas das cancións máis coñecidas que Antonio Barros interpretará mañán venres (20.30 horas) no Auditorio de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela. Semella difícil condensalas nun espectáculo de 90 minutos de duración e orientado para todos os públicos, pero si para «dar unha pincelada a cancións de autores como Nino Bravo, Camilo Sesto, Los Panchos... O concerto acústico, cos artistas galegos Antonio Barros (voz) e iAlma (piano e coros) ten un prezo de 10 euros, e as entradas xa se poden comprar en ataquilla.com ou no Auditorio, desde dúas horas antes da función.