Intervención avisa de que el reconocimiento de facturas por casi 1 millón de euros obligará a Bueu a gastar menos en 2025

El reconocimiento extrajudicial de deuda que llevará mañana a un pleno extraordinario el gobierno bipartito de Bueu –convocado patra las 9.30 horas– incluye más de 500 facturas, una relación que se divide en tres apartados y que incluye obligaciones de pago que están pendientes desde el mes de julio en adelante. El expediente debe contar con el informe preceptivo de la Intervención municipal, que formula un reparo con efectos suspensivos y en el que además manifiesta que en algunos capítulos hubo una «omisión da función interventora» por parte de los servicios económicos del Concello.

La relación de facturas roza un montante de 970.000 euros y desde Intervención alertan de que la aprobación del expediente tendrá «repercusións negativas» en los presupuestos para este año 2025. Unas repercusiones en forma de menos crédito disponible para financiar los gastos y obligaciones del ejercicio actual o bien aprobando «importantes economías no gasto». Dicho de forma más clara: recorte y contención de gasto para evitar que este reconocimiento extrajudicial para atender las facturas que quedaron sin pagar de 2024 deriven en una insuficiencia de crédito para el actual año 2025.

Un instrumento que debería ser "puntual y excepcional"

La titular del departamento de Intervención subraya que el uso del instrumento del reconocimiento extrajudicial de crédito debería ser algo puntual y excepcional, algo que a la vista de los antecedentes no se puede entender así en el caso del Concello de Bueu. Recuerda que en 2022 se llevó a pleno un expediente que rozaba los 350.000 euros, en 2023 fueron casi 364.000 euros y en 2024 se superaron los 671.600 euros.

Desde el departamento municipal de Intervención apuntan que el informe redactado para este reconocimiento extrajudicial no puede ser exhaustivo debido al elevado número de facturas que lo integran, pero también por la variada casuística de los gastos y su problemática asociada. Así,nada más comenzar su informe de fiscalización advierte de que la deuda que se convalidará mañana incluye «reparos, omisións da función interventora, gastos non comprometidos nin autorizados, gastos recorrentes que polo tanto non poderían ser obxecto de contratos menores e que ás veces incluso poderían superar a contía para que puideran ser cualificados como tales se se sumaran as contías das facturas presentadas individualmente, posibles fraccionamentos dos obxectos contractuais co fraccionamento das facturacións, imposiblidade de comprobar a realización das prestacións pola absoluta indefinición do concepto facturado e/ou do lugar de realización dos traballos».

Reparo suspensivo

El reparo suspensivo que formula la Intervención se sostiene en varios argumentos. El primero es que la mayor parte del gasto que se reconocerá en este expediente «reíterase no tempo e pode responder a necesidades periódicas e recorrentes», lo que implica que son contratos que deberían licitarse en base a Ley de Contratos del Sector Público. El segundo punto hace referencia a que «constan numerosos proveedores habituais, cuxo suministro se efectúa sen ningún tipo de control previo que verifique a existencia de crédito e a posterior autorización e disposición do gasto». En tercer lugar recuerda que «non resulta posible a prórroga de contratos menores» ni firmar este tipo de contratos para prestaciones o servicios que tengan carácter recurrente.

Otro de los puntos en los que se sostiene el reparo suspensivo está relacionado con facturas vinculadas a actividades, fiestas y eventos. «Non consta no expediente que se trate de actividades ou eventos organizados polo Concello ou prestacións de servizos para o propio Concello ou se se trata de aportacións dinerarias sen contraprestación para o Concello», enumera. La técnica municipal advierte de que lo correcto sería convocar un procedimiento con publicidad y concurrencia.

En otro de los puntos se reconoce que la mayor parte de las facturas identifican el lugar concreto de la prestación del servicio o se establecen con precisión y detalle los conceptos que son objeto de facturación. Pero no en todas. «Nun número moi importante non se identifica o lugar concreto de realización da prestación ou non se identifican con precisión e detalle os conceptos que son obxecto de facturación. No seu lugar se utilizan termos abstractos e imprecisos», advierten desde Intervención.

Los servicios técnicos municipales también advierten de la falta de medios personales en el área de Intervención, lo que redunda en una «carencia que impide o exercicio das funcións reservadas cun mínimo de rigor».