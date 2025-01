El precioso resto de una boda en Moaña.

El salón de plenos del Concello de Moaña lucía ayer todavía con flores de una boda celebrada el fin de semana. Además, uno de los invitados se dejó, sobre una de las butacas, este recuerdo de la ceremonia con una frase que enternece incluso al más duro del barrio.

Los vecinos, alcaldes y alcaldesas, sin luz

Ya que tienen la mala costumbre de subirnos la luz hasta dejarnos con el agua al cuello, nos podían asegurar que el viento no iba a tirar a la primera los postes de la luz. Porque en determinados sitios de O Morrazo es a la primera. Vale con soplar un poco y ya quedan sin luz 300 personas, con todo lo que eso supone. Y se quejan los alcaldes y alcaldesas de que los vecinos les culpan y que ellos no son responsables. No lo son del todo, claro que no, pero tienen la obligación de exigir a las eléctricas que hagan, como hicieron en su día en Cangas, doble circuito, para evitar esta imagen un poco de otros tiempos, de esos en blanco y negro y luz a 125.

«Las Rías Baixas son también el interior»

Escuchamos el otro día al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hablar de que las Rías Baixas también es la zona interior de la provincia, para la que había que mirar, en la que había lugares con interés turístico. Luis López ya tiene su concepto, que diría Manquiña. Porque estas frases quedan en la memoria colectiva.