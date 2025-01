El PP pedirá la reversión y anulación de la licencia de parcelación de Santa Marta

El grupo municipal del PP va a solicitar la reversión y anulación de la licencia de parcelación para la finca donde está situada la capilla de Santa Marta. Considera que la citada licencia fue concedida por la junta de gobierno sin los correspondientes informes sectoriales, en este caso el informe de autorización de Patrimonio, como le correspondería _señala el concejal del PP Rafael Soliño_a cualquier vecino de Cangas o a cualquier concello de la comunidad autónoma gallega.

Soliño recuerda que el gobierno contestó oficialmente a las preguntas del PP, tanto en el pleno, como en la junta de portavoces, sobre el citado informe y se le informó verbalmente de que no existía tal autorización. El propio concejal se interesó por ello en el departamento de Urbanismo. Después preguntó en las oficinas de la Xunta en San Caetano, en Santiago de Compostela, si existía autorización de Patrimonio para la reparcelación. La contestación fue parecida. «Desde el Concello o propiedad no fue solicitada ninguna autorización». Por eso, el PP entiende que dicha licencia de parcelación no cumple los requisitos reglados, debiendo ser respetada la legalidad por parte de la junta de gobierno. La petición de anulación será formalizada por el citado grupo municipal el próximo viernes y en ella se pedirá que, de oficio, el gobierno corrija su error. De no hacerse, el PP notificaría formalmente al ente autonómico del error al conceder dicha licencia donde se pondrá en juicio la buena o mala fe de la concesión de la licencia, pudiendo reservase posibles medidas ante una c concesión en la que el gobierno podría caer en un presunto delito de prevaricación del gobierno de Cangas.

Hay otra cosa que contempla el PP en este caso de la capilla de Santa Marta. Se recuerda que el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, contestó en su día que no hacía falta el informe de Patrimonio, «y ahora nos encontramos que sí era necesario, además de fundamental. La pareja que compra con una cesión permitida por el Concello ahora no puede hacer la casa»

La nueva polémica en torno a la capilla de Santa Marta salió a relucir como consecuencia de que desde el Concello se aseguraba que las exigencias de Patrimonio retrasaban la construcción de la casa, que no había un proyecto que satisficiera a los técnicos de la Xunta. El Concello de Cangas y la nueva propiedad de la capilla de Santa Marta habían llegado a un acuerdo para la cesión del templo. Por otra parte hay que e señalar que entra dentro de lo normal que Patrimonio sea exigente cuando se quiere construir una casa al lado de una iglesia como la de Santa Marta.

