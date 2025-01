El Concello instalará cámaras en los accesos a playas para controlar los aforos y atascos

Habrá cámaras en los accesos a las playas de O Hío que ofrezcan datos sobre el aforo de las plazas de aparcamiento y el nivel de atascos de tráfico. Esa es la alternativa que estudia con varias empresas el gobierno local como solución a los problemas de tráfico que presenta año tras año la parroquia de O Hío, con coches que impiden las salidas de las casas a los vecinos o aparcamientos en zonas que obstruyen las zonas de acceso. El gobierno local de Cangas quiere trasladar a los vecinos que se está trabajando para solucionar los problemas que padecen durante el verano en O Hío, con motivo de la gran afluencia de personas a las playas. Una vez que las cámaras detecten que se superó el aforo fijado para la zona y que comienzan los atascos, la Policía Local de Cangas se trasladará al lugar para tomar las medidas adecuadas: impedir el paso de más coches a la zona, sancionar a los vehículos mal aparcados y desviar el tráfico. Claro que todo esto, si es que la Policía Local de Cangas varía su postura de negarse a patrullar en el rural. Es algo que, de momento, no se sabe. Se produjeron cambios en la escala de mando de la Policía Local de Cangas y puede haber cambios, aunque la negativa del verano pasado tenía mucho que ver con una postura sindical.

Plazas de aparcamiento en la calle Noria. | Santos Álvarez

Pero el propósito del gobierno local no solo es el de instalar cámaras en las playas, sino también en el casco vello de la villa, algo que solicitaron los vecinos. Estarían encargadas de realizar las lecturas de matrículas y comprobar si el vehículo figura como autorizado en la base de datos de la Policía Local para atravesar la zonas. El objetivo es instalar tres lectores.

La alcaldesa de Cangas y la concejala de Obras y Servicios , Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE) tienen la intención de aprovecharse de la tecnología para solucionar también los problemas de aparcamiento, alrededor de la plaza de abastos, en el casco histórico, avenida de Marín y Calle Noria. Así, la intención es controlar el tiempo de aparcamiento mediante un sistema QR. Lo que se busca es movilidad, no recaudar. En zonas como alrededor de la plaza de abastos y Eduardo Vincenti, el gobierno fijaría un tiempo máximo para estar aparcado en una determinada zona, y si se supera sería sancionado por la propia máquina. Mientras que en la avenida de Marín y en la calle Noria el sistema variaría. Este control con código QR está orientado principalmente para la zona comercial y solo afectaría a algunas plazas de aparcamiento. Con el código QR se permitirá aparcar, por ejemplo, durante 15 minutos, pero si sobrepasa este tiempo se deberá presentar en el sistema del código QR el tiket de compra de una de las tiendas de la zona. Claro que también se va a establecer un plazo máximo.

Una demanda de los vecinos del Casco Vello

No hay que pasar por alto que la demanda de cámaras parte de la asociación vecinal del Casco Vello para controlar la entrada y salida de vehículos, salvo a los residentes. Los conductores eligen muchas veces transitar por la zona como atajo para pasar de un lado a otro d la villa.Pero la instalación de cámaras en lugares públicos siempre fue polémico. El gobierno local aún tiene que concretar muy bien cómo se instalarán en los accesos a playas. En concreto, la Ley de Protección de Datos dice: «Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas». Pero estamos hablando de cámaras en espacios públicos, no privados, como señala la ley.