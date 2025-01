Moaña se cuela entre O Courel en Fitur

El mestre gaiteiro de Moaña, Xavier Blanco, realizó una actuación de música de raíz, junto a Martina Ferradás, como responsables de la Fundación Legar, en la Feria de Turismo Fitur en Madrid. Acudieron con el Geoparque Montañas do Courel, en donde la Fundación tiene su centro de interpretación con todo el trabajo de Blanco.

El PP, con Carro, pero sin Carro

Sabemos que Javier Carro pidió un tiempo de descanso y ya van varias semanas en las que al líder de los populares de Moaña no se le ve. No podemos decir que no se le sienta, aunque todos los escritos que presenta el partido para la fiscalización del gobierno local van con firma de puño y letra de otras personas. Ahora toca semana de pleno y se verá cómo retorna Carro, si con ganas de seguir dando batalla o de seguir dando rienda suelta a sus compañeros y compañeras de partido para tomar iniciativas por él. Por lo pronto, nadie del partido acudió a la junta de portavoces, pero también es cierto que la hora de las tres de la tarde que puso la alcaldesa no era para ocupar asientos en el Concello para los que no tienen dedicación exclusiva.

Herminia no permite la paz

Esta borrasca tormentosa y huracanada bautizada con nombre de mujer no dejará que se puedan realizar muchas de las actividades programadas en colegios por el Día de la Paz. Herminia se alía con la guerra de los vientos.

