Unha semente para que Ons recupere a tradición

«Coma na illa en ninkún lado» foi o título da charla que o filólogo buenense José Manuel Dopazo impartiu onte no Centro Social do Mar, coa historia do Entroido en Ons como tema central. El foi o encargado de poñer a semente para a recuperación desta celebración, primeiro na memoria dos presentes, e proximamente nun plano máis físico cos festexos que se incluirán 50 anos despois dentro do programa festivo de 2025.

Dopazo repasou a importancia de figuras como o mudado e a máscara ou o feito de que a excepcionalidade do Entroido illán resida en unir prácticas de lugares tan diersos como O Morrazo, O Salnés ou Barbanza, pero tamén en manter os ritos adxacentes ás diferentes figuras desde 1940 ata 1975, cando se deixou de celebrar.