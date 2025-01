PP y BNG siguen los ejemplos de sus mayores

mientras el PP de Cangas se afana en demostrar un gobierno local en una comedia de enredo, el principal partido del tripartito, el BNG, asiste aquí y allá a manifestaciones. Ambos siguen las pautas que marca su partido. Son fieles seguidores de la estrategia común. En unos y en otros se nota la presencia de su partido matriz. Muchas veces, la política local queda de lado para servir intereses más generales. Era algo que antes no sucedía en los pueblos y ciudades. De ahí que las elecciones municipales depararan resultados tan diferentes de unos autonómicos o generales. Ahora no. Claro que en Galicia la excepción es el PSdeG PSOE. No tiene frente común. No tiene causa propia que le diferencia. El PP tiene al Sanchismo y el BNG, el BNG al PP, a la Xunta, a las eólicas, a las eléctricas...

No se puede preguntar por la capilla de Santa Marta

Tanto revuelo que se armó con la capilla de Santa Marta y ahora la polémica está en punto muerto. Hasta estorba que se pregunte por ello.