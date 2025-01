El PP alerta de un posible colapso económico del concello por el convenio del campo de fútbol

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha alertado del posible «colapso económico» del concello debido a la denuncia planteada por la promotora del campo de fútbol de A Graña, en la que reclama 1,2 millones de euros más intereses. La formación dirigida por Elena Estévez lamenta lo que considera «falta de interés del gobierno local» en el cumplimiento de este acuerdo, «firmado por el ejecutivo nacionalista en el año 2008».

Estévez realizó una batería de preguntas en el último pleno «ante la gravedad de la situación» después de que Desarrollos Urbanísticos Beluso presentase un recurso contencioso contra el concello solicitando la citada compensación de 1,2 millones, intereses aparte. De prosperar, señala, «supondría un fuerte revés para las arcas municipales que afectaría a los vecinos, ya que, inevitablemente, no se podría destinar esta importante cantidad a inversiones, infraestructuras y servicios públicos».

Recuerdan los populares que la empresa cedió en su momento al Concello de Bueu los terrenos necesarios para la construcción del campo de fútbol a cambio de que este convenio se incluyese en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). «La empresa considera que cumplió con su parte y el ejecutivo se limita a decir que estima que dicha situación quedó solventada con la aprobación definitiva del PXOM», dicen.

Depurar posibles responsabilidades

Para el PP queda claro que existe una clara diferencia de criterio que «esperamos que no acabe con una mala noticia judicial para el concello», pero lo que no puede hacer el gobierno buenense, subraya, «es incurrir en un silencio administrativo y dar la callada por respuesta, algo que siempre hace cuando hay problemas». Y sentencia manifestando que «tiene que actuar con transparencia y explicar lo que se hizo y lo que no se hizo». Más allá de eso, Estévez apunta que la situación «comienza a tener indicios preocupantes», ya que –asegura– el concello solicitó al Juzgado una ampliación del plazo para la remisión del traslado del expediente.

La portavoz del PP buenense afirma que tras la batería de preguntas formuladas en el último pleno solamente recibió «respuestas vacías», ante lo que anuncia que se seguirán exigiendo explicaciones y se seguirá estando vigilante «para que las cosas se hagan bien y se evite un importante perjuicio económico al concello y para que, llegado el caso, se depuren las oportunas responsabilidades políticas».