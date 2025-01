Patrimonio frena el proyecto de la casa detrás de la capilla de Santa Marta

Las exigencias de la Dirección Xeral de Patrimonio mantienen paralizado el proyecto de construcción de una casa en la finca que linda con la capilla de Santa Marta. Fue presentado a principios del pasado año por la pareja que adquirió el mencionado templo. La situación de parálisis afecta también a los intereses de los vecinos de Santa Marta, que defendía en esta cuestión la Asociación Pleamar y que coinciden también con los del Concello de Cangas. Ambos quieren hacerse con la famosa capilla de Santa Marta, en la que no hay culto desde hace tiempo, para dedicar el inmueble a uso social y vecinal. Lo que sabe el Concello es que las condiciones que establece patrimonio para construir en las inmediaciones del templo no satisfacen a los propietarios. Así, entre una cosa y otra, todo aquel movimiento que hubo entre el verano de 2023 y el invierno de 2024, está paralizado.

El gobierno local quiere hacerse con la capilla. Lo anunció en su momento, pero no incluyó ninguna partida de dinero en los presupuestos de 2024 para hacerse con ella porque consideraba que había que esperar a una resolución satisfactoria. Ahora, ante atasco semejante, el Concello de Cangas no descarta, incluso, acudir a la vía de la expropiación. Es una fórmula que no se planteó de manera oficial, pero sí en la que se pensó en voz alta en varias reuniones del gobierno local. También es cierto que febrero de 2024, la directiva de la Asociación de Vecinos Pleamar, que fue la primera en levantar la liebre sobre la capilla de Santa Marta, que mantenía que no era privada, sino pública, hace tiempo que guarda un silencio casi absoluto. Aquel talante reivindicativo desapareció de la noche a la mañana sin que se sepan muy bien las razones.

Hay que recordar que la asociación solicitaba que el Concello de Cangas negociara con los nuevos propietarios una cesión al Concello de Cangas de la capilla de Sana Marta con los terrenos circundantes, para que después ceda el uso al mencionado colectivo vecinal para que pueda seguir manteniendo actividades y encuentros vecinales, con los que venía realizando antes de que los anteriores dueños hicieran valer sus derechos sobre la capilla restaurada en su momento durante el manato del que fuer alcalde socialista Lois Pena.

Los vecinos pedía que el acceso a la parcela en laque se quiere edificar se realiza por la rúa Quiringosta y no atravesando la parcela en la que se encuadra el templo, ya que consideran que dicho espacio debe quedar libre para el aprovechamiento de los vecinos, teniendo en cuenta que por ese espacio circulan los vecinos, por lo que no se puede considerar de esparcimiento. No estaban de acuerdo con gravar la finca de la capilla con una servidumbre de paso de vehículos y solicitaban que se tuviera en cuenta la tira de cuerdas, hecha en su día, para dar acceso a la parcela en la que se quiere edificar por la rúa Quiringosta, retranqueando y moviendo el muro.