Moaña inicia trámites para tener un «plan xeral» del saneamiento

El Concello de Moaña sigue cumpliendo los deberes en cuanto a la depuración de aguas y los trabajos para ir eliminando las infiltraciones de las pluviales en las redes del alcantarillado, que provocan colapsos e inundaciones ,y ha solicitado una entrevista con Augas de Galicia para avanzar en el Plan Integral de Xestión do Saneamiento (PIXSS), que es un documento que se asemeja a un Plan Xeral de urbanismo, pero en este caso de saneamiento. En el plan se detallarán todas las incidencias y se propondrán soluciones con plazos. Es un documento de mucha más envergadura que la auditoría que ya realizó el Concello y que fue contratada a una empresa, que identifica incidencias y plantea soluciones.

Así lo confirma el concejal de Obras, Daniel Costas, que asegura que la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) del municipio es una de las pocas del entorno que ha conseguido la autorización para poder verter a la ría de Vigo y que el objetivo del gobierno local es seguir apostando por la implantación, control y ampliación de las redes de separativos en el municipio: «Moaña convértese nunha aglomeración urbana, nun dos concellos de Galicia que reúnen as características previas e contan coa capacidade operativa para avanzar na eliminación de augas brancas do saneamento».

En esa línea de trabajo ya realizado destaca el informe o auditoría sobre infiltraciones de aguas blancas en el saneamiento, que se realizó financiado conjuntamente con Augas de Galicia ; y el proyecto «Life Reseu» para el inventario y digitalización de la red, monitorización y supervisión y desarrollo de modelos matemáticos, así como el control y mantenimiento del sistema.

El Concello recibió de la empresa concesionaria Aqualia una memoria con las actuaciones para la mejora del funcionamiento de la red de saneamiento, en donde se detalla la importancia de la separativa de las aguas pluviales y se cifra en 3,3 millones las inversiones realizadas. Con cargo al plan de inversiones de la empresa se acometió la finalización del saneamiento de San Lourenzo, de Carballido, en Reibón, eliminación de pluviales en Porta do Sol, automatización y control de la EBAR, saneamiento de Camiño do Cano, ampliación de la red de saneamiento, renovación y ampliación de redes en Camiño da Bouza, saneamiento en As Barxas, emisario submarino en la playa de Canabal, colector principal de O Cunchal, bombeo en O Cunchal, colectores en Bronlle, Xeira, Caiauga, Baliela y Praia de Canabal, además del sistema de supervisión y control de la red. El Concello por su parte invirtió en la separativa de la rúa Lameira, renovación del colector en Baixada A Torneira, separativo en el centro de salud de Domaio, puesta en funcionamiento de la EDAR de O Casal, pluviales en el Calexón de A Canexa, renovación de la red en Camiño dos Ladrados, humanización entorno Praza do Concello, renovación de la red en Camiño da Xeira, coletor Camiño Riazón y renovacióne n Igrexario y Miranda. Con fondos europeos, los sistemas de alarma en la EBAR, inventario y digitalización de la red, instalación de sensores de control y cuantificación de alivios, así como de caudales en la red y EDAR, instalación de sistemas de medición de calidad del agua en puntos de alivio, desarrollo de modelos matemáticos de comportamiento de la red, obras de adecuación de arquetas y de la Xunta, la contratación de la auditoría.