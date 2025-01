El informe municipal reclama un análisis de patologías en el edificio incendiado en Bueu

Un análisis de las patologías provocadas por el incendio así como la elección del procedimiento de intervención para garantizar la estabilidad de la estructura y su durabilidad en el tiempo. Estas son las dos principales peticiones que recoge el informe de la aparejadora municipal de Bueu sobre el edificio de Can do Penedo que se vio afectado por las llamas en el día de añonuevo. El documento, acompañado por los respectivos informes de Bombeiros do Morrazo y de Guardia Civil –los dos participantes en el operativo junto a la Policía Local de Bueu– ya está en poder de la familia propietaria del inmueble para que pueda actuar en consecuencia.

El informe técnico apunta a que ese análisis deberá estar acompañado por los estudios y pruebas necesarias para realizar un adecuado diagnóstico, y tendrán que centrarse no solo en la estructura de hormigón, sino también «en el material de fábrica e instalaciones». La otra conclusión que contempla el documento es la conveniencia de acometer «un apuntalamiento preventivo de las plantas del sótano para garantizar su estabilidad». Asimismo, se afirma que una vez recibida en el concello toda esta documentación «se determinará si procede su revisión dentro del ámbito de las competencias municipales, así como la adopción de medidas al respecto».

Los Bombeiros do Morrazo refrescan el inmueble incendiado en una actuación el pasado 3 de enero. / Santos Álvarez

El dictamen de la técnica municipal ahonda en lo que ya se había apuntado verbalmente en la visita realizada al lugar de los hechos el pasado día 3, en la que también estuvo presente el alcalde de Bueu, Félix Juncal. Esa inspección visual arrojó como principal resultado la constatación inicial de que «los elementos estructurales del edificio no presentan daños que puedan afectar a su estabilidad, y a falta de realizarse comprobaciones de la capacidad portante no parece haber riesgo de colapso de la estructura», si bien se recomendaba el apuntalamiento de los forjados de la planta sótano.

En cuanto a las afectaciones, el documento recoge que en la planta sótano, en donde se originaron las llamas, «los materiales de revestimiento, mobiliario y aperos quedaron calcinados por las llamas, el suelo está lleno de cascotes y las carpinterías sufrieron daños considerables», además de apreciarse el «desprendimiento de parte del material de las bovedillas de los forjados a la vista». En la planta baja los daños se centraron en el vestíbulo y en la fachada este, con carpinterías «visiblemente dañadas» y fisuras en los paramentos de ladrillo cara a la fachada este, «que precisan de un estudio exhaustivo».

Los dueños empiezan a recabar opiniones técnicas

En paralelo a la llegada del informe municipal, los propietarios del edificio han iniciado los contactos con varios técnicos para recabar opiniones de cara a la rehabilitación del inmueble. Asumen que, más allá de la valoración que vaya a presentar su aseguradora les corresponderá a ellos realizar un estudio exhaustivo, así como elaborar el proyecto de rehabilitación del mismo. Con todo, la sensación de soledad en este proceso es evidente, por la dilatación de los plazos y la falta de una hoja de ruta clara que los pueda ayudar a sobrellevar mejor el duro proceso de reconstrucción.

Será ahora cuando puedan avanzar más , toda vez que en los informes recibidos (concello, Guardia Civil y Bombeiros) se dan algunas pautas. El ejemplo más claro es el de la temperatura que se alcanzó en el incendio, que fija si hay que realizar un tipo de estudio u otro.