El PP se opondrá a una futura subida de la tasa de la basura

El grupo municipal del PP ya anuncia que se opondrá a una subida de tasa de la basura que proponga la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo. Además, asegura que hará lo que esté en sus manos para que no se consume y culpan a la gestión del este supramunicipal de la situación, no a Sogama, que aplica del denominado «tasazo». Es más, culpa de la subida de Sogama al Gobierno de Pedro Sánchez, por aplicar un nuevo impuesto de la mano del PSdeG y BNG. «Quieren sacar adelante un auténtico sablazo». El PP manifiesta que no va a consentir que los ciudadanos paguen la mala gestión de la Mancomunidade con una subida de la tasa de la basura. Pone de ejemplo a concellos que no subieron la tasa, como Marín, Poio o Vilaboa, pero se olvidan de Ponteareas, que sí lo hizo. Y también que la nueva normativa europea obliga a que el servicio se autofinancie. El PP mantiene que todo esto es el resultado de una década de mala gestión de la Mancomunidade de O Morrazo, capitaneada por el BNG, que se suma a la situación irregular del contrato.

De momento, el gobierno local de Cangas todavía no anunció ninguna subida, como tampoco lo hizo la Mancomunidade de Morrazo. Hasta la fecha, lo único que hizo fue hacer cálculos y comprobar que es muy difícil mantener el servicio.