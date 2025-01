O Morrazo, con 81.655 habitantes, sigue fuera de las comarcas que ganan población

Con 81.655 habitantes y siendo la cuarta comarca de las 10 de la provincia en peso poblacional, O Morrazo sigue sin aparecer en las estadísticas de comarcas que han aumentado población. La última publicada ayer por el Instituto Galego de Estadística (IGE) con las cifras poblacionales de referencia contempla 11 comarcas que ganaron población en Galicia en el primer semestre del año 2024, entre las que no figura la península, concebida como tal por los municipios de Cangas, Moaña, Bueu y Marín. O Morrazo aparece con una pérdida de población del 0,36%, la segunda mayor pérdida porcentual en la provincia sólo superada por el descenso de Tabeirós-Terra de Montes (A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade), que baja un 0,62% y está con 23.133 habitantes de A Paradanta (Arbo, A Cañiza, Covelo y Crecente) que retrocede un 0,52%. La ligera subida de población en Moaña con respecto a 2023, con 19.274 habitantes y 23 más; y la de Marín, con 24.000 y 47 más, no impiden el descenso de un año para otro de la población en O Morrazo, que se cuantifica en 80 personas. Cangas pierde 121 habitantes y está con 26.581 y Bueu baja en 30 y se sitúa con 11.799.

En la provincia las comarcas que ganan población son las O Condado, con un 0,29% y se sitúa con 42.629 habitantes, incluyendo los municipios de Ponteareas, Salvaterra -en donde hay bastante vivienda a la venta procedente de la crisis del ladrillo a precios más asequibles que anima la compra-, Mondariz, Mondariz-Balneario y As Neves. La segunda comarca de la provincia con más subida es Pontevedra, con un 0,26% y figura con 125.915 habitantes; la del Deza, con capital en Lalín, con un 0,17% y 39.762 habitantes; y Vigo, con un incremento del 0,09% y una población de 428.251 personas.

Por lo que respecta a las comarcas que pierden población están, además de A Paradanta y O Morrazo, las de Baixo Miño, que baja un 0,34 y se sitúa con 50.925 habitantes; Caldas, con -0,24% y 32.996 habitantes; y O Salnés, que es la tercera comarca de la provincia en volumen de población, pero baja un 0,17% y está con 110.530 habitantes.

O Morrazo, con toda la proyección que tiene en el área de influencia de Vigo, no logra aumentar su población estable, pero cada vez atrae a más turismo con lo que ello implica de destinar las viviendas a este uso estacional y no al alquiler convencional que podía ayudar también a fijar población, no sólo atraerla en verano.

En la estadística del IGE, las comarcas que ganaron población en el primer semestre del año, además de O Condado, Deza, Pontevedra y Vigo, en la provincia de Pontevedra, están las de Bergantiños, Betanzos, A Coruña, Ferrol, Ordes, Santiago, Lugo, A Mariña Central, A Mariña Oriental, Meira, Allariz-Maceda, Ourense, Terra de Celanova y Viana. Las dos comarcas con mayor subida son las de Betanzos, con un 0,94% y la de A Mariña Oriental, en el norte de Lugo en el límite con Asturias, con una subida del 0,65, y que reúne a los municipios de Ribadeo, Barreiros, Trabada y A Pontenova.

Con la cifra de 81.655 habitantes, la comarca vuelve a los registros que tenía en 2006, que figuraba con 81.548. El mejor año, en la secuencia histórica desde 2002, fue 2011 con una población de 83.393. Ahí Cangas aparecía con 26.160 habitantes; Moaña, con 19.421; Bueu, con 12.223 y Marín, con 25.589. Cangas es el único municipio que mantiene población en 2024 con respecto a hace casi dos décadas ya que los datos a julio de 2024 son de 26.581 personas. Moaña baja a 19.275, aunque la construcción se está moviendo en este municipio en los dos últimos años; Bueu pasa a 11.799 y Marín a 24.000. En la estadística del IGE de julio de 2023, Cangas figuraba con 26.731 residentes, Moaña, con 19.252; Bueu, con 11.828 y Marín, con 23.953.

El rango de edad entre 45 y 49 años es el mayoritario

Por lo que respecta a la pirámide de población, el colectivo de 45 a 49 años es el mayor con 7.595 personas (2.558 en Cangas, 1.877 en Moaña; 1.042 en Bueu y 2.119 en Marín). En la estadística figura la comarca con 216 mayores de 95 años estando Cangas y Moaña empatados a 65, seguidos por Moaña, con 51 y Bueu, con 34. De 90 a 94 años hay 875 residentes, el mayor número en Marín, con 281, seguido de Cangas, con 243; Moaña, con 221 y Bueu, con 131.El segundo colectivo en rango de edad más numeroso es el de 50 a 54 años, con 7.035, que se residen en Cangas (2.433), en Moaña (1.648), en Marín (1.906) y en Bueu (1.043). De 55 a 59 hay 6.648 residentes y de 60 a 64, 5.909.En edad de jubilación hay 5.382 residentes de entre 65 y 69 años; 4.368 con edades entre los 70 y 74 años; 4.363, de 70 a 74 años; 4.036, de 75 a 79 años.Ya por encima de los 80 en el rango de edad hasta los 84, hay 2.789 residentes y de 85 y más un total de 2.922, de los que 874 residen en Cangas; 897 en Marín; 678 en Moaña y 475 en Bueu.Por contra hay menos niños de 0 a 4 años, con un total de 2.180. Cangas figura con 675 bebés, Moaña, con 520; Bueu, con 324 y Marín, con 660. Niños de 5 a 9 años hay 2.999 con mayoría también en Cangas (948), seguido de Marín (878), Moaña (764) y Bueu (410).En el rango de adolescentes, de 15 a 19 años de edad, hay 4.153 de los que 1.2382 residen en el municipio de Cangas, 1.220 en Marín; 912 en Moaña y 527 en Bueu. De 20 a 24 años de edad baja a 3.940.

Suscríbete para seguir leyendo