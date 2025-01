La «gaita de cana» de Moaña vuelve a sonar

Cañas, una vejiga de cerdo o de cordero y cabrito. Con esos materiales se construía la «gaita de cana» que cumplía varios roles dentro de las comunidades rurales de Galicia, especialmente en Moaña, en donde se popularizó por sus características accesibles y su relación con la tradición musical local. Por eso que la «gaita de cana», la más antigua de las gaitas con más de un siglo de antigüedad, tiene un lugar muy especial en Moaña, en donde el Concello, con el apoyo de su rescatador, investigador y gaiteiro local, a través de la Fundación Legar, que tiene su sede y centro de interpretación en O Courel, ha presentado una solicitud en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para su inclusión como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC).

La solicitud la acompaña con una memoria que ha elaborado Blanco a través de su fundación, en la que se justifica la propuesta, aporta datos de su historia, de su recuperación, las características de su construcción, su técnica, los usos y los trabajos de difusión que ya se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años.

Debido a su bajo coste y facilidad de construcción, la «gaita de cana» era una herramienta de aprendizaje musical que permitía que los más jóvenes aprendieran a tocar la gaita sin necesidad de un instrumento manufacturado y más caro. Esta gaita se hizo popular entre los pastores, que tocaban durante las jornadas en el monte para acompañar las labores y entretenerse: «Ao ser un instrumento rústico e resistente, era ideal para este contexto, creando un ambiente musical no medio natural». La gaita también se tocaba en ambientes domésticos, en reuniones familiares al pie de la lareira y su sonido aportaba una atmósfera cálida y próxima, pero también era el instrumento para representaciones y festivales populares «representacións pastorís e danzas tradicionais como o baile do mouro e o maio», señalan en la memoria.

Exposición de «gaita» en la Fundación Legar. | FdV

La construcción de la gaita comienza con la recogida de las cañas, que se realiza preferentemente en la primera menguante de enero. Se seleccionan las más finas y con tallos largos, con una edad mínima de dos años, para tener mayor dureza. Explica que aunque algunos fabricantes comenzaban el proceso de construcción con cañas verdes, «o máis común era realizar un proceso de secado natural que se prolongaba durante, como mínimo, seis meses». Durante este tiempo, las cañas se exponían al sol diariamente para que alcanzasen un tostado óptimo. Hay testimonios que apuntan que las cañas eran cocidas en aceite, una práctica que le confería mayor dureza y durabilidad.

La «gaita de cana» se compone de cuatro cañas y un «fol» o vestido de gaita, cada una con una función como «o soprete» que es la caña por donde se introduce el aire; «o galleto» compuesto por dos cañas, una más fina que conecta con el «fol» y otra más ancha que sirve de soporte al «cantor», algo que la hace diferenciadora; el «cantor», que actúa como punteiro, en donde se practican los agujeros que permiten tocar; y el «fol», que puede ser elaborado con vejiga de cerdo o cuando se dispone de cordero o abrito». En el caso del cerdo, la vejiga se limpia y se infla con una paja de centeno y atada para no dejar salir el aire, se deja secar, salazonada contra los insector.. Si el «fol» es de cordero o cabrito, el proceso de curaciójn es más compejo: «Despois de pelar o animal, a pel sométese a varias lavadas para eliminar restos orgánicos, logo refregase entre as mans para romper os nervios e conseguir maior flexibilidade. Finalmente, cósese para pechar as partes abertas das patas, do ventre e da cabeza. Unha vez inflada, a pel cólgase para que se seque, semellante ao proceso da vexiga de porco. Este proceso é coñecido como semicurado». El proceso concluye con el montaje de la gaita: «insírese o galleto nunha das patas dianteiras do fol, e o soprete noutra. O pescozo e o ventre átanse para pechar o conxunto, que adquire así a súa estrutura completa”.

Xavier Blanco toca una «gaita de cana». / Fdv

Este instrumento fue transmitido de generación en generación en Moaña, pero sufrió un proceso de desaparición e infravaloración a lo largo de muchos años y considerado de forma errónea como un «xoguete para a rapazada». No recibió, destacan en el documento, el reconocimiento en los estudios organológicos de Galicia hasta la intervención de Xavier Blanco, director de la Escola de Música Tradicional de Moaña, en la actualidad en excedencia para dedicarse a su Fundación Legar, para la que ha rehabilitado una casa tradicional de O Courel en donde ha depositado todo su legado de instrumentos de música de raíz que ha ido recuperando e investigando a lo largo de muchos años.

«Blanco demostrou que a gaita de cana de Moaña posúe características propias que a diferencian doutras gaitas de fol e doutros instrumentos tradicionais e é un elemento identitaraio e cultural, no ámbito musical como no contexto social e histórico de Galicia».

Esta gaita destaca por su elaboración artesanal y su sonido distintivo, «resultado da combinación dunha lingüeta sinxela ou cantor e dun fol de materiais naturais, como a vexiga do porco, cordeiro ou cabrito». Su sonido la convirtió en una de las gaitas más diferenciadoras de Galicia y hasta su recuperación en el siglo XX, «era un exemplo representativo das tradicións musicais da zona do Morrazo e, en particular de Moaña». Tenía un valor funcional y cultural «moi importante para a comunidade». Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, era un instrumento de uso común en la vida social y festiva de la zona: “A súa presenza na feira de Abelendo, onde se comercializaban modelos feitos á man, é un claro exemplo de como este instrumento formaba parte das costumes locais». Sin embargo, con el avance de los tiempos, su uso se fue mitigando.

Exposición de música de raíz en la Fundación Legar en O Courel. / Fdv

Blanco la rescató del olvido con un trabajo de campo, recuperando el instrumento, sus técnicas de construcción, y las tradiciones asociadas a ella. Revalorizó el instrumento con publicaciones, trabajos discográficos como el disco «A Gaita de Cana de Moaña» (Several Records 2001) y conferencias. El disco que se publicó fue algo fundamental, como recoge el Concello en el documento presentado por la concejala de Patrimonio, María Ortega, para devolver la visibilidad a esta gaita y demostrar al público y a los estudiosos que este instrumento merecía una valoración propia dentro del panorama musical gallego. A partir de los estudios de Xavier Blanco, otras personas empezaron a interesarse por este tipo de gaitas y dio lugar a un proceso de recuperación asumido por diversos artesanos y músicos de Galicia..