«O excepcional do Entroido de Ons é que xunta prácticas de lugares moi diversos»

Hai 50 anos que a illa de Ons deixou de celebrar o seu entroido tradicional. Algo ao que se vai poñer remedio este ano grazas ao traballo de investigación de José Manuel Dopazo, que hoxe ofrecerá unha charla, ás 12.00 h, no Centro Social do Mar: «Como na Illa en ninkún lado»

-En primeiro lugar, a charla de hoxe titúlase “Coma na illa en ninkún lado”. Creo que non hai ningún erro tipográfico e que ese “ninkún” é plenamente consciente.

-Por suposto que é consciente e, de feito, nesa conversa co público aproveitarei as gravacións que levo feitas para a recuperación do Entroido e esta frase será a que encabece a charla. É esencial, cando recuperamos calquera tradición, facelo desde a esencia mesma do lugar e o máis apegado posíbel á súa realidade. Por suposto, a realidade lingüística é unha máis e tamén cómpre prestarlle a atención debida

-Vostede é filólogo, pero no proceso de recuperación do Entroido tradicional de Ons conflúe especialmente a antropoloxía. Como tivo coñecemento desta tradición illán?

-Eu cheguei ao Entroido da Illa de Ons de casualidade, pois traballei no Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega (CORILGA) e, no 2018 puxéronme a transcribir as gravacións que realizara Gustav Henningsen por toda Galiza entre 1965 e 1969. De casualidade, este investigador danés chegou á Illa de Ons en decembro de 1967 -supoño que da man de Staffan Mörling- e gravou case oito horas. Entre esas oito horas había algo menos dun minuto en que un señor relataba como lle contara o seu pai que era o Entroido antes, coa confirmación constante dunha señora de fondo. Era un rito e unha figura que eu descoñecía por completo, e iso que levaba oito anos entrevistando xente da Illa. Desde ese momento empecei a gravar asiduamente ao longo de cinco anos (e puntualmente tamén no 2024) para recoller cales eran as figuras, as súas funcións e vestimenta, cales eran os ritos paralelos ás figuras (xogos e fiada ou baile) e tamén, un elemento indispensábel en calquera Entroido, as receitas de comida.

-Cales son as figuras que participan neste Entroido e cales son as súas funcións?

-A única figura que perdurou até o 1975 foi o mudado, pero asumiu funcións que non lle eran propias. Unicamente nun testemuño gravado en 2010 teño recollida a idea de que antes habería dúas figuras: o mudado e a máscara. A máscara é unha figura anunciadora. Por tal motivo, vai de porta en porta facendo ruído –con trepias ou tarteiras vellas– avisando da chegada do Entroido. É tamén unha personaxe sen maldade que pide comida para despois repartila entre toda a cuadrilla. Vai ataviada con roupa vella e coa cara tapada. O mudado, pola contra, é a figura que encarna o caos. Mostra que, como sociedade, existen os problemas e témolos que arredar do noso día a día. Tamén implica a unión entre os dous mundos: vivos e mortos, aquén e alén, día e noite, do mesmo xeito que acontece no resto de solsticios e equinoccios –con ritos ligados ao lume e á maxia da ritualización: a través das plantas, sobre todo, onde existe un caos na sociedade e que debemos erradicar.

O antropólogo danés Gustav Henningsen estivo por toda Galiza entre 1965 e 1969. De casualidade, chegou á Illa de Ons en decembro de 1967, supoño que da man de Staffan Mörling, e gravou case oito horas. Entre esas oito horas había algo menos dun minuto en que un señor relataba como lle contara o seu pai que era o Entroido antes, coa confirmación constante dunha señora de fondo. Era un rito e unha figura que eu descoñecía por completo, e iso que levaba oito anos entrevistando xente da Illa.

Finalmente, a figura que aparecía en Henningsen e que tan só atopei unha persoa que lembraba falar dela, é o entroido. Esta figura está presente en muitos dos Entroidos tanto galegos como europeos con nomes mui diversos: meco, lardeiro… É a personificación da festividade, de aí que reciba o mesmo nome, e está feita de palla para a poder axustizar ao remate do Entroido. Tradicionalmente levábase enriba dunha ovella de casa en casa, o que se coñecía como recorrelo entroido, como no Domingo Corredoiro de Xinzo da Limia, por exemplo, que o adxectivo vén desa acción. De novo, un rito de unión entre toda a comunidade. É fundamental esta unión porque os recursos agrícolas eran xustos e os labores comunitarios esenciais para podelos conseguir. Igual que a repartición dos froitos recollidos (unha visión previa dos servizos sociais e públicos actuais). É por iso que era necesario limar todas as problemáticas que puidesen xurdir antes do inicio do ano agrícola, no mes de marzo.

-O feito de celebrarse nunha illa, que durante moito tempo permanecía literalmente illada polos temporais e a falta de servizos, fai que teña elementos propios e moi diferenciados?

A Illa de Ons estaba muitísimo menos illada do que se cre. En realidade estaba máis illado, por exemplo, O Morrazo do que a propia illa. Tiñan embarcacións firmes que os levaban desde A Guarda até Fisterra! Que persoa do século XIX se movía tanto? Creo que este é un prexuízo estendido pero sen fundamento…En realidade o Entroido da Illa de Ons non ten nada de especial nin diferencial. Temos que ter en conta que esta illa foi repoboada no século XIX e toda a xente que foi vivir para alá proviña do Morrazo ou do Salnés, mesmo da Barbanza, polo que o Entroido que foi para a Illa proviña destes lugares. Realmente, a figura do mudado ten fondas relacións co vascalleiro de Bueu. O que fai excepcional o Entroido da Illa de Ons é que perdurasen muitos dos ritos adxacentes a estas figuras desde 1940 (que eu teña constancia) e, con total seguridade, tamén durante a Guerra Civil. Non houbo ruptura nesta festividade até 1975 e, aínda así, anos despois continuaron a saír algúns mudados, malia que xa sen toda a performación que implicaba o Entroido tradicional. Tamén é excepcional o feito mesmo da súa orixe, en tanto que é o resultado das prácticas de lugares ben diversos, como O Morrazo, O Salnés e A Barbanza).

Unha imaxe dos "mudados", durante a celebración do entroido tradicional de Ons na década dos 60. Había unha canción que dicía: "Veñen os mudados! Que medo! Que risa!" / Staffan Mörling/Josefa Otero

-Entendo que este Entroido se celebrou durante gran parte do século XX, ata ese 1975 que marca o traslado ao continente da maioría dos illeus. É posible irse máis atrás, que xa existise no século XIX?

-Non temos constancia, até o momento polo menos, de como se celebraría o Entroido no século XIX pero, sen dúbida ningunha, claro que se celebraba! O Entroido é un rito ancestral ligado á esencia básica dunha sociedade. Desde o momento en que temos unha sociedade, temos a celebración desta ritualidade

como a Garda Civil apenas estaba nesta illa, non houbo ningún tipo de represión cara á celebración do Entroido, como si aconteceu por toda Galiza e que, na memoria da xente, permanecen historias desa represión: evitar que tapasen a cara, encerrar xente por ir vestida de entroido, impedir que se realizasen pezas improvisadas de teatro pola temática tratada… todo na liña da censura propia da ditadura. Todo isto era alleo para o Entroido da Illa de Ons

-Como afectou a Guerra Civil e a represión posterior ao Entroido de Ons?

-Tampouco temos rexistro de como afectou, pero polos testemuños gravados podemos deducir que o Entroido se celebrou xa desde 1940 ininterrompidamente. Con total seguridade tamén durante a Guerra Civil, pero non hai testemuños que o poidan confirmar. Sabemos pola prensa da época que durante a II República non só se celebraba o Entroido (supoñemos) senón que o mestre Cambeiro traía o seu alumnado ás celebracións do Carnaval en Bueu.

Ademais, como a Garda Civil apenas estaba nesta illa, non houbo ningún tipo de represión cara á celebración do Entroido, como si aconteceu por toda Galiza e que, na memoria da xente, permanecen historias desa represión: evitar que tapasen a cara, encerrar xente por ir vestida de entroido, impedir que se realizasen pezas improvisadas de teatro pola temática tratada… todo na liña da censura propia da ditadura. Todo isto era alleo para o Entroido da Illa de Ons.

-Desde hai tempo existe unha maior concienciación, sobre todo, dentro da comunidade illá, de recuperar e manter as súas tradicións e identidade. Mais nunca se abordara o Entroido. Cre que hai algunha razón para ese esquecemento?

-Non creo que haxa concienciación por recuperar e manter as tradicións e a identidade. De feito, tanto as miñas apreciacións como parte dos resultados da miña tese demostran o contrario. Existe, por suposto, interese, que case lle poderiamos chamar folclorista, en todo o que implique un pasado e uns costumes que xa non son. Ademais, concretamente na Illa de Ons, houbo maior traballo de pesquisa en todo este tema probabelmente polo misticismo ou pola idealización de paraíso que supón a vida nunha illa, pero en ningún caso os resultados deses traballos e deses estudos supuxeron a recuperación nin mantemento das tradicións.

O Entroido pasou desapercibido porque estaba cargado co xugo da ruralidade e da cotiandade que lle impediu brillar por si. En todos lados había Entroidos e non se vía máis profundamente que como unha época para “disfrazarse” e divertirse. Pero o Entroido ten unha función muito máis enraizada coa sociedade. De aí que, cando a sociedade rompe por completo ao ter que migrar, o Entroido deixe de estar presente, pois xa non cumpre coa súa función. E quen di o Entroido, di a Compaña, di o San Xoán, di as fiadas… até completarmos todos e cada un dos ritos diarios dunha sociedade plena e saudábel. O que en esencia entendemos como a identidade, o que os fai ser quen son, o que nos fai ser quen somos.

Co Entroido pasou o mesmo. Aparece mencionado en varios traballos como o de Álvaro das Casas (1934) ou máis recentemente por Staffan Mörling (2007) pero nunca se afondou, igual que tampouco se afondou en practicamente ningunha tradición nin costume desta illa. Tense falado muito da Compaña, con grandes compiladores da tradición como Fernando Alonso Romero ou Tino Pardellas, mais nunca se fixo unha análise exhaustiva do que supuña e do que implicaba a Compaña para a xente da Illa de Ons. E, por suposto, tampouco se puxo en valor nin se recuperou para as explicacións da vida diaria desta xente.]

O Entroido pasou desapercibido porque estaba cargado co xugo da ruralidade e da cotiandade que lle impediu brillar por si. En todos lados había Entroidos e non se vía máis profundamente que como unha época para “disfrazarse” e divertirse. Pero o Entroido ten unha función muito máis enraizada coa sociedade. De aí que, cando a sociedade rompe por completo ao ter que migrar, o Entroido deixe de estar presente, pois xa non cumpre coa súa función. E quen di o Entroido, di a Compaña, di o San Xoán, di as fiadas… até completarmos todos e cada un dos ritos diarios dunha sociedade plena e saudábel. O que en esencia entendemos como a identidade, o que os fai ser quen son, o que nos fai ser quen somos.

E, volvendo ao que a min me toca máis de cerca por estudos, a lingua é o eixo vertebrador da identidade e sen a cal non existimos como pobo nin, en muitos dos casos, como individuos. De aí a alarmante realidade que vive actualmente Galiza, pois perde a pasos de xigante a súa identidade porque desaparecen os costumes e ritos propios como país de seu e, sobre todo, porque perde o seu eixo vertebrador, a lingua, por culpa de políticas lingüísticas nefastas.

-Coa iniciativa deste ano estamos máis preto de devolverlle a Ons o seu Entroido?

-Por suposto que estamos máis cerca. Todo canto sexa facer algo implica máis do xa había… O importante neste caso é que a xente da Illa, que se sinta enraizada a ela, busque formar parte do Entroido, pois é un festexo para a celebración comunal, para a unificación como sociedade e para tender lazos. O Entroido na Illa de Ons será o que a xente da Illa de Ons queira que sexa. Se hai implicación veciñal, continuará a haber Entroido. Se consideran que é un festexo innecesario, volverá ao ostracismo. O fundamental é que as regras esenciais do Entroido non se deturpen, pois se non estariamos deixando que se converta noutro Carnaval máis sen importancia social.

-Como é a súa propia relación co Entroido?

-Pertenzo á penúltima promoción de filólogos galegos (en 2009 desapareceu esta rama de estudo e desde 2009-2010 o estudo é Grao en Lingua e Literatura Galegas, totalmente carente do espírito filolóxico que implica unha visión olística da lingua dentro do contexto social, cultural, histórico e, sobre todo, antropolóxico), por tal motivo, as repercusións culturais e antropolóxicas que motiven o uso e a realidade dunha lingua sempre me fascinaron. Durante a carreira tiven materias como “Antropoloxía cultural galega” na que se nos instruía sobre as realidades culturais e antropolóxicas do país. Eu era plenamente consciente da maioría delas, pois vivinas da man dos meus avós paternos (Pepe e Fina) e das avoas maternas (Luísa e Lela). Unha lingua non ten sentido sen un contexto de uso en que empregala. De aí tamén toda a problemática do Decreto do 2010 que reduciu o contexto de uso do galego abocándonos na situación de perda de falantes nas idades máis novas.

É ese contexto, social e persoal, o que me levou a caír de cheo no Entroido. Silvino Dopazo era irmán do meu avó Pepe. E a súa nai, Peregrina Dopazo, era tan entroideira ou máis ca Silvino. Nunca se lle recoñeceu publicamente, pero ela (e moita máis xente) foi a que realmente mantivo a esencia do Entroido en Bueu. Veño dese contexto familiar. Para min o Entroido era a festa esencial do ano. Vestinme de vascalleiro desde que teño memoria até o ano 2003, cando o contexto social impediu que saíse máis a nosa figura tradicional. Xa non había unha motivación de cohesión social que permitise a saída do vascalleiro. Nese momento morreu o Entroido en Bueu e pasamos a ter tan só o Carnaval pseudobrasileiro, permítame cualificalo de cutre, que se atopa na actualidade, con carrozas nas que baila xente media espida en pleno febreiro… Iso está en consonancia coa sociedade en que vivimos, á que lle importa a ostentación e a aparencia máis que a relación humana.

Para min o Entroido era a festa esencial do ano. Vestinme de vascalleiro desde que teño memoria até o ano 2003, cando o contexto social impediu que saíse máis a nosa figura tradicional. Xa non había unha motivación de cohesión social que permitise a saída do vascalleiro. Nese momento morreu o Entroido en Bueu e pasamos a ter tan só o Carnaval pseudobrasileiro, permítame cualificalo de cutre, que se atopa na actualidade, con carrozas nas que baila xente media espida en pleno febreiro… Iso está en consonancia coa sociedade en que vivimos, á que lle importa a ostentación e a aparencia máis que a relación humana

O Entroido tradicional é un rito de cohesión e de busca de solucións a posíbeis conflitos da convivencia. As figuras encarnan as actitudes coas que se debe lidar ao longo das nosas vidas. E as accións e os ritos que desenvolven teñen que ver coas necesidades ás que nos imos enfrontar como sociedade. Iso é o que explica que todas as figuras do Entroido teñan unha tipoloxía común. E dá igual que esteamos a falar dos Entroidos de Galiza como da Península Ibérica como de Europa. En todos os casos, as figuras encarnan as mesmas funcións e ritos porque son as necesidades ás que se teñen que enfrontar as sociedades tradicionais en cada lugar

-Por certo, a charla deste sábado en Bueu non vai ser a única que ofreza sobre o Entroido. Penso que tamén está convidado a unha conferencia na vila veciña de Marín.

-Non é a única, non. Desde o Ateneo de Marín propuxéronme xa a finais do ano pasado impartir unha charla sobre o Entroido da Illa de Ons. Comenteilles que sería máis interesante, baixo o meu punto de vista, englobar todo O Morrazo e dar así unha visión máis ampla deste fenómeno. Deste modo, non só se poría en contexto o Entroido da Illa, senón que se porían en valor os diferentes Entroidos de Bueu, Marín, Cangas, Moaña e mesmo Vilaboa. E apreciaríase muito mellor que o que perdurou en cada lugar é semellante ao que hai noutros lugares, coas súas peculiaridades, por suposto. De novo, a idea desa ritualización ligada á sociedade concreta.

Suscríbete para seguir leyendo