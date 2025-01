PP y AV dan plantón a la junta de portavoces y el plan +Rueiro peligra

El grupo municipal del Partido Popular y la única concejal de tiene Alternativa dos Vecino en la corporación de Cangas, Victoria Portas, vuelven a ser partes de la pinza al gobierno tripartito de Cangas, y vuelven a hacerlo con el programa +Provincia, que quedó rechazado el lunes en sesión extraordinaria del pleno. Se trata de una propuesta que viene del gobierno de la Diputación para digitalizar el padrón de viviendas y que sus compañeros de partido están empeñados en usarla para dañar la imagen del tripartito, por mucho que suponga un beneficio al pueblo de Cangas. Las excusas de PP y AV son los plazos, la tragedia burocrática, el lamento por no haber sido llamados en su día. Así que ayer, ninguno de los portavoces de este partido acudió a la reunión de portavoces convocada por la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, una vez que la Diputación de Pontevedra había dado otra oportunidad para aprobar el citado programa al requerir al Concello. No solo no acudió el PP, sino que no explicó los motivos. AV emitió después un comunicado en el que habla de comportamiento antidemocrático e irresponsable del gobierno local. Asegura su edil, Victoria Portas, que recibió la convocatoria para la junta de portavoces el miércoles. Se queja de que no se consultó la hora y fecha de esta nueva junta de portavoces. Acusa de algo de la que la acusaba el PP en el anterior mandato y se revuelve diciendo que AV no es una organización sumisa al gobierno, del que dice que tiene poco criterio.

La alcaldesa de Cangas deja claro que no ocultó a la Diputación que el pleno de Cangas votó en contra del plan que promueve el gobierno provincial del PP. «É mais, fu eu que chamou persoalmente para comunicar o resultado do pleno e para decirlles que se estaba poñendo en dúbida que estuvésemos realmente a tempo de presentar o convenio asinado. Para disipar esta dúbida enviaronos un requerimento dándosnos 10 días hábiles para preentar a aceptación o convenio, sen que hobuese dúbida da validez legal dos prazos. Convocouse unha xuntanza de portavoces as 12.30 de onte para abudnar na información aso concelleiros. Pero a oposición que reclamara esta información non se presentou». Gestido apela al sentido da responsabilidade para que voten el fondo de la cuestión y no la forma». Hubo en su día acercamientos entre el PP y AV. Ahora son un frente común, cuyo objetivo es dañar al gobierno, sin importarles más que su horario, no lo que beneficia a los vecinos.

