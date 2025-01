AV pide nunha moción axilizar os trámites de xestión da piscina "A Balea"

«Tramitar e respetar as mocións aprobadas por parte desta Corporación, convocatoria urxente da comisión de estudo da piscina, que a corporación municipal actual traballe para a xestión pública dos servizos e que nun prazo aproximado dun mes se presente o borrador do estatuto da empresa mercantil. Son as propostas de acordo dunha moción presentada por Alternativa dos Veciños (AV) sobre a piscina municipal de Cangas, «A Balea», a debate o vindeiro venres.

A concelleira Victoria Portas expón que o concello de Cangas leva desde o ano 2019 traballando na mellor forma de xestionar un servizo municipal como é a piscina, e que o pleno da corporación, en diferentes sesións, foi aprobando os pasos para recuperala de forma eficiente: en xullo de 2021 designouse a comisión de estudo, en abril de 2023 aprobou a memoria e exposición pública, e en febreiro do 2024 foi aprobada definitivamente a memoria, a xestión directa e o inicio do expediente para a constitución da sociedade mercantil e a posta a disposición, no prazo de un mes, do borrador dos estatutos que rexirían dita empresa pública.

Advirten que agora se enteran pola prensa que se vai a realizar un contrato en réxime de concesión «en contra de todos os acordo plenarios existentes neste concello, o que nos fai entender que o expediente non foi tocado por parte do Goberno actual.