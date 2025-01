La toxina permite reabrir por fin la vieira en la ría de Pontevedra

[object Object]

La Consellería do Mar y la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra firmaron ayer un convenio de colaboración a través del que la administración autonómica aportará 125.000 euros. El acuerdo fue rubricado en la sede de la federación provincial, en Arcade, por el conselleiro, Alfonso Villares, y el presidente de los pósitos, José Manuel Rosas. «A finalidade é potenciar o desenvolvemento da actividade desta entidade como máximo interlocutor dos traballadores do mar na provincia», sostiene el titular de la Consellería do Mar.

Villares enmarca este convenio de colaboración dentro de un modelo de cogobernanza y de «firme compromiso» de trabajar junto a los profesionales del mar en el diseño y desarrollo de las políticas pesqueras de Galicia. La ayuda de 125.000 euros supone un incremento del 12% con respecto al convenio del año pasado. La federación pontevedresa agrupa a un total de 22 pósitos, que suman unos 4.900 profesionales y más de 2.600 embarcaciones.