La seguridad ante todo.

Así es como se trabaja en la marina seca de Meira, donde los pintores de barcos cubren todo su cuerpo para protegerse de todo lo que conlleva el trabajo, que tiene un poco de artista y un mucho de restaurado; un algo de autor y una pizca de trabajo en cadena. Falta que cuando terminen el trabajo lo firmen.

Las famosas donaciones de asignaciones y salarios

Cuando me encuentro con Jesús Graña por algún sitio de Cangas aún le pregunto a que institución donó el grupo municipal del PP aquel dinero que decidió recuperar vía juzgado, cuando en el mandato de Clara Millán (en plena crisis económica y financiera) no pagaba el dinero correspondiente a los grupos municipales en función del número de concejales. Hace tiempo que no es concejal, pero no desveló el secreto todavía. Ninguno lo hizo. Viene esto a cuento porque, ahora, el PP vuelve a repetir la fórmula. Afirmó en el último pleno que iba a renunciar a la remuneración por la asistencia al pleno extraordinario del lunes y entregarlo a un colectivo social. Lo lógico, es que si es una donación, se diga a qué colectivo se hizo para que quede constancia . Esta táctica del PP también la aplicó la que fue alcaldesa de Cangas en el mandato anterior, Victoria Portas. A los pocos días de tomar posesión anunció que las pagas extras las donaría a algún colectivo de carácter social. Tampoco nada supimos del destino final de ese dinero. Insisto, que debería hacerse público, para evitar confusiones.