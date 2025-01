Portos desafecta Pescadoira y Banda do Río, pero no la zona del mercado

Una de cal y otra de arena. Los responsables del Concello de Bueu volvieron ayer de la reunión en Santiago con Portos de Galicia con el compromiso del ente autonómico de impulsar la reversión de varios espacios portuarios del centro urbano. La parte negativa es que en esa lista no se incluirán todos los ámbitos solicitados por el ayuntamiento, que eran tres: playa y paseo de Banda do Río, playa y de paseo de Pescadoira y el entorno de la plaza de abastos, Centro Social do Mar y la explanada anexa, donde se desarrolla el mercadillo ambulante. Este último espacio es precisamente el que seguirá conservando la calificación de usos portuarios, por lo que el Concello deberá seguir pagando tasas a Portos por el mercado ambulante o por los espectáculos y actividades culturales en la explanada del Centro Social do Mar. Además tanto este edificio como la plaza de abastos seguirán sujetos al pago de una concesión admistrativa anual ya que son propiedad de la Xunta de Galicia.

El presidente de Portos, José Antonio Álvarez, recibió ayer al alcalde de Bueu, Félix Juncal, y al concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, una reunión en la que les confirmó que el municipio formará parte del primer grupo de concellos gallegos en los que se tramitará la reversión de espacios «innecesarios para a actividade portuaria». El consistorio presentó una solicitud que abarcaba una superficie total de 30.500 metros cuadrados: el paseo y playa de Pescadoira, con una superficie de 14.561 metros cuadrados; el paseo marítimo y playa de Banda do Río, de 8.500 metros cuadrados; y el ámbito de la plaza de abastos y el Centro Social do Mar, que ocupan 7.443 metros cuadrados.

La reunión de ayer del presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez (dcha); con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal Xosé Leal. / A.T.

José Manuel Álvarez trasladó al Concello de Bueu que la respuesta en los dos primeros casos es positiva, pero que en el caso del entorno del Centro Social do Mar y plaza de abastos Portos seguirá manteniendo las competencias. La justificación es que este ámbito sirve de acceso y conexión a diferentes espacios portuarios y pesqueros, como la explanada de varada o el vial que discurre en paralelo a los pantalanes y por detrás de los edificios municipales. En la práctica esto obligará al Concello a seguir abonando las tasas por ocupación de espacio por actividades como el mercadillo o espectáculos culturales.

No solo eso. El Concello tendrá que seguir abonando una concesión por los edificios del Centro Social do Mar y la plaza de abastos. «Non son de propiedade municipal, senón que son titularidade da Xunta de Galicia e os ten cedidos ao Concello por un periodo de 15 anos prorrogables por outros 15», explica el alcalde bueués.

La superficie que volverá al dominio público alcanza los 23.000 metros cuadrados

El proceso para la reversión al dominio público será largo porque requiere la elaboración de un informe de innecesariedad de los terrenos, que debe ser aprobado por el consejo rector de Portos de Galicia y después por la Xunta de Galicia. De ahí el trámite pasará al Gobierno central a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La reunión de ayer sirvió para abordar más asuntos, algunos que tensan la relación de Portos y Concello de Bueu desde hace años. El más importante es la conservación y mantenimiento de espacios de titularidad portuaria, pero de los que se encarga el ayuntamiento. Antes de finalizar el año 2024 el gobierno local le hizo llegar a Portos de Galicia una reclamación previa por valor de 25.800 euros, que incluye trabajos de podas y el suministro eléctrico.

zonas extraportuarias morrazo / Hugo Barreiro

José Manuel Álvarez explicó que ese escrito está en fase de estudio por parte de los servicios jurídicos de Portos de Galicia y que se procederá a dar respuesta próximamente. «O que lle trasladamos é que se os seus argumentos non nos convencen e o estimamos procedente non descartamos a recurrir a vía xudicial», insiste Félix Juncal.

El regidor aprovechó el encuentro para solicitar a Portos una renovación de la señalización horizontal de toda la Avenida Montero Ríos, en especial de los pasos de peatones. José Manuel Álvarez por su parte le adelantó que en breve se procederá a pavimentar de nuevo el aparcamiento de la antigua Casa do Mar, una obra en la que se invertirán unos 32.000 euros. También le trasladó la voluntad del ente público de completar la reordenación y mejora de la accesibilidad en el acceso al puerto con la colocación de una marquesina para esperar el autobús en la zona del pino.

Una recreación del módulo que se pretende adosar al lado de la Capitanía Marítima, en el edificio de la Casa do Mar, como almacén para el club de remo. / Iria Pazos

Disposición para autorizar la ampliación de la Casa do Mar, que dependerá del ISM El gobierno local de Bueu llevaba ayer dos propuestas debajo del brazo. La primera es la construcción de un almacén en forma de módulo adosado a la Casa do Mar, que serviría para guardar las embarcaciones de uso diario del club de remo y tener un acceso seguro al mar. Una obra que se promueve debido a los problemas para el arreglo de la rampa de Pescadoira. Desde Portos en principio muestran predisposición a dar permiso, pero subrayan que la obra en todo caso debe contar con la autorización del Instituto Social de la Marina (ISM). El organismo estatal es el propietario del edificio y debe pronunciarse sobre un proyecto que supone adosar una construcción al inmueble en una pared en la que además hay dos ventanas. La segunda de las propuestas es el proyecto municipal para la humanización y reordenación del entorno del frente de la plaza de abastos. En este caso desde Portos se muestran favorables a autorizar la intervención porque, entre otras cosas, se mantendrá el doble sentido de circulación. Así, Félix Juncal avanza que este proyecto formará parte de la lista de obras que se incluirá en el Plan +Provincia 2025.

