La Diputación requiere al Concello para llevar el plan +Rueiro de nuevo al pleno

El programa +Rueiro, para modernizar la gestión de los padrones municipales, que promueve la Diputación Provincial, dirigida por el Partido Popular, volverá al pleno en sesión ordinaria, después de que el lunes la oposición, en la que se encuentra el grupo municipal del propio PP (10 concejales) y AV (1 concejala), votara en contra de la propuesta para aprobar el convenio y que está dirigido a actualizar el padrón de viviendas.

La Diputación de Pontevedra realizó un nuevo requerimiento sobre este convenio para que Cangas pueda optar a tener el padrón digitalizado por 0 euros, algo que para la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, pone de manifiesto que se estaba y se está a tiempo de aprovechar la subvención.

La regidora canguesa ya convocó para el viernes a los representantes de los partidos políticos de la oposición con el propósito de ofrecer todo tipo de explicaciones sobre la necesidad de que Cangas cuente con esta nueva herramienta digital y no se deje llevar por el sentimiento partidista que hizo que votaran en contra de un programa que es beneficioso para los cangueses. Y aunque el secretario municipal considera que no es necesario que el asunto vaya a la comisión informativa previa al pleno del último viernes de mes, el día 31 de enero, la regidora local tiene la intención de llevarlo igual, para que no haya ningún tipo de excusas. Prácticamente no sería necesario que el asunto fuese a comisión informativa porque ya fue a un pleno extraordinario.

Así que el PP tiene una nueva oportunidad de demostrar que está a favor de las políticas que sus compañeros de filas practican desde la Diputación de Pontevedra y no cerrarse en banda por disputas localistas. Si el grupo conservador votó en contra del programa +Rueiro fue por su malestar con la forma en la que el gobierno municipal había tratado el asunto en lo que respecta a su tramitación. Pero sobre todo porque había cambiado varias veces la fecha del pleno extraordinario, donde supuestamente iba también el Plan de Infraestructuras de la Diputación, en la que se incluyó la reforma de la piscina. Después de anunciarlo varias veces, el gobierno no incluyó el asunto en el pleno extraordinario, que primero iba a celebrarse el día 15 y más tarde el 17 de enero, hasta que, por fin, se celebró el pasado lunes. El citado plan fue aprobado por la junta de gobierno, aplicando la fórmula del anterior mandato, donde los proyectos de los planes provinciales no pasaban por el pleno. Precisamente en la sesión extraordinaria del lunes, el portavoz del PP, Pío Millán, manifestó que el programa de la Diputación de Pontevedra +Rueiro era bueno para Cangas.

El gobierno confía en que la oposición, sobre todo el PP, vote de forma coherente, en consonancia con lo que propone su partido a nivel de Diputación. Otra cosa más difícil es descifrar el voto de Alternativa dos Veciños. Tanto el PP como AV manifestaron en el pleno del lunes al votar en contra, que estaban «fartos».

Suscríbete para seguir leyendo