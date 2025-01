Cangas pasará de pagar a Sogama 680.000 euros a 1,5 millones con el nuevo canon

El Concello de Cangas conoció esta semana el dinero que tendrá que pagar por tonelada de basura enviada a Sogama (Sociedad Galega de Medio Ambiente) tras el llamado «taxazo», tan anunciado que ahora ya es oficial. Este año, el Concello pagará a 108 euros por tonelada a Sogama por la resolución del 20 de enero de 2025 de la Consellería de Medio Ambiente, que fija el canon correspondiente y establece también la posibilidad de una cuantía reducida que se fija en 95 euros por tonelada de residuos domésticos gestionada más IVA. Esta modalidad de canon reducido debe solicitarlo el Concello en el plazo máximo de un mes desde de la publicación en el DOG, aportando una declaración en la que se comprometan al cumplimiento de los requisitos establecidos, que según manifestaron los técnicos de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo no son muy difíciles de alcanzar. El Concello de Cangas pasará de pagar anualmente alrededor de 680.000 euros al año a Sogama a abonar 1,5 millones de euros.

Camión de basura en Cangas. | Gonzalo Núñez

En el año 2024, entre los meses de enero a junio, la tonelada de residuos domésticos se pagó a 68,05 euros, más el incremento correspondiente al IVA. De los meses de julio a diciembre de 2024, el canon fue de 88,05 euros por cada tonelada de residuos domésticos más el IVA correspondiente. En 2023, el importe del canon fue de 66 euros por tonelada más IVA y el canon bonificado para el mismo periodo en 56,10 euros por tonelada más IVA.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) no oculta que esto va a suponer un incremento en el recibo de la recogida de basura. No hay que olvidar que entra en vigor la normativa europea que obliga a que no haya déficit en el servicio que se presta, con la clara intención de que los ciudadanos sepan que generar basura tiene un coste, y no es precisamente barato.

Ahora mismo, el precio del recibo de la recogida de la basura en Cangas, Moaña y Bueu está establecido en 67 euros, pero desde la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo se calcula que la subida puede llegar a los 120 euros. El Concello de Cangas no quiere repercutir toda la subida de la basura en el recibo, pero no hay muchas alternativas. El dato de 120 euros por viviendas fue calculado por la Mancomunidade, a la espera de que la Consultora Pwacs, la misma que ha realizado el estudio de costes del servicio, concluya la ordenanza fiscal que se adjudicó en diciembre por un plazo de tres meses. Ayuntamientos como el de Vigo subió el recibo de la basura un 18%; en Tui, el incremento del recibo es casi del 300% y se alcanza la cantidad de 167 euros. En el municipio de Ponteareas alcanza el 85%. Una vivienda en el rural que pagaba 46,90 euros pasará a pagar ahora 86,77 euros, mientras que las viviendas del casco urbano, cuyo recibo alcanza los 83,39 euros, pagarán 154, 27 euros al mes.

Lo que tendrán que sortear los gobiernos municipales de Cangas, Moaña y Bueu, por lo menos el primero, es el encaje en los presupuestos municipales. No es aumentar un poco una partida, sino que es triplicarla en los presupuestos del próximo año. No hay que olvidar que la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG), aseguró la semana pasada que estaba pendiente de confirmar la cuantía de la subida del canon de Sogama para avanzar en la elaboración de los presupuestos del próximo año. Y, como casi siempre, de la subida del recibo de la basura se responsabilizará a los gobiernos municipales, cuando viene propiciada por el aumento del canon de Sogama, consecuencia, supuestamente de las subidas de las tarifas eléctricas. Lo recordaba ayer la presidenta de la Mancomunidade de O Morrazo, Araceli Gestido.

