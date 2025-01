Los restos de las podas se persiguen con multas.

Nos comenta la autoridad municipal competente que fue localizada la persona que arrojó de forma indebida estos restos de poda a un lugar inapropiado, donde no hay el recipiente o contenedor adecuado. La foto es en las inmediaciones del colegio Casa de la Virgen. La autoridad competente anunció multa.

Avante! y su futuro próximo

Hay por ahí un ruxe, ruxe de que Avante!, antes Asamblea Pola Unidade, quiere volver a presentarse a los próximos comicios municipales. No hay que olvidar que en los pasados no quiso participar y tampoco dejó motivos demasiado claros. Incluso sabemos que habló con alguien del BNG para que fuera su representante. También nos queda claro que su gente desde hace un tiempo empieza a estar más activa en las dichosas redes (aunque esto no se puede convalidar con una verdadera oposición). Lo que no sabemos es si tiene su espacio político, si va a ocupar el que ocupa ahora Alternativa dos Veciños. Pero aún queda muchísimo. Será otro partido más a la izquierda.Ah! que se me olvidaba, que la ultraderecha tiene claro que en Cangas también se va a presentar a los próximos comicios. La duda es si lo hace a través de un partido independiente, como en las anteriores elecciones, o bien a través de Vox, que lucha por encontrar un hueco en la ría de Vigo. Y todo esto cuando aún no se cumplieron dos años de mandato.

