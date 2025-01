Los Concellos de O Morrazo dan la espalda a Elon Musk

El Concello de Cangas era el único en O Morrazo que seguía manteniendo en activo hasta ayer su cuenta de X, la antigua Twitter, propiedad del magnate Elon Musk y ahora administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca en el segundo mandatodel presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el lunes tomó posesión. Las críticas hacia ambos líderes no han cesado en buena parte del mundo,llegan desde la política gallega e incluso afectan a los Concellos de O Morrazo. Ayer mismo, la alcaldesa de Cangas, la nacionalista Araceli Gestido, confirmaba que se había acordado en el seno del gobierno local la baja en la cuenta de X, de la que por la mañana, pese a todo, dudaba de que siguiera activa, ya que ella reconocía que a nivel personal nunca la utilizó, pero sí que confirmó que efectivamente seguía activa y que una de las últimas noticias subidas tenía relación con el fallecimiento del poeta cangués Bernardino Graña, con un pésame de la corporación.

La comarca da así la espalda a la red social de Musk, siguiendo una corriente iniciada por las fuerzas progresistas, como el Movemento Sumar Galicia, que en un comunicado llamaba ayer a todas las fuerzas políticas progresistas de la comunidad autónoma -BNG, PSdeG, EU, EQUO-Galicia y Podemos Galicia- a abandonar X de forma coordinada y dar ejemplo en Europa. El secretario xeral de Sumar en Galicia, Pablo Carlos López, anunció que se iba a enviar una carta a todas estas fuerzas progresistas para el abandono de la red con el fin de lograr un efecto de bola de nieve a nivel de Estado. Considera que se trata de una plataforma «altofalante de extrema dereita mundial e do goberno de Trump, no que as forzas progresistas están silenciadas e amarradas». Apunta a la actitud marcadamente fascista del magnate, que ya en la roma de posesión mostró un gesto muy similar al saludo nazi.

En Moaña, la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), asegura que ya desde hace tiempo las únicas redes sociales del Concello son Facebook e Instagram. Asegura que dejaron X porque requería de una inmediatez absoluta y apostaron por vías de comunicación más ágiles. En el ámbito privado, confirma que tampoco tiene una cuenta en esta Plataforma y si aparece alguna información del Concello es porque está rebotada, pero no porque esté subida oficialmente.

Por lo que respecta a Bueu, el Concello sigue teniendo la cuenta abierta, pero sin actividad desde hace dos años. La última información que se subió a la antigua Twitter fue algo de las Letras Galegas de 2022. En el Concello decidieron centrarse en otras plataformas como Facebook, Instagram o TikTok y en los canales de Telegram o WhatsApp. Explican que además en X no tenían muchos seguidores. Figura con 2.227 (cangas tiene 1.364) . El alcalde, Félix Juncal, asegura que el hecho de dejar X fue por circunstancias del momento y por la evolución de Twitter, aunque no hubo un acuerdo institucional. Considera que hay que alejarse de las redes que introducen fake news o noticias engañosas.

