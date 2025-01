El Concello abre el plazo para los talleres de memoria

El Concello de Bueu abre hoy el plazo para inscribirse en los talleres de memoria y de envejecimiento activo, con la colaboración de los centros de día Contigo y Pescadoira y de Afamo. El periodo para anotarse concluye el 28 de enero y la inscripción debe realizarse a través del Rexistro Xeral del Concello. En el caso de Afamo hay que llamar al 622 832 227.

El centro de día Contigo impartirá las sesiones a través de un grupo en la Casa do Pobo de Beluso y de dos en Centro Social do Mar. Por su parte, el centro de día Pescadoira tendrá dos grupos en la biblioteca del Centro Social do Mar y uno en el centro de interpretación de Agrelo. En este caso, la actividad está destinada a personas de Bueu mayores de 60 años.

Los talleres de Afamo serán para mayores de 55 años, con o sin deterioro cognitivo e interesados en actividades de envejecimiento activo; personas diagnosticadas de alzheimer u otras demencias neurodegenarativas; cuidadores familiares y profesionales; y la comunidad educativa y ciudadanía en general.