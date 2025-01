Cangas unificará los contratos de informática por cuestiones de seguridad

El gobierno municipal tiene la intención de unificar todos los contratos relacionados con los servicios informáticos, como una medida más para luchar contra otro posible ciberataque. Ahora mismo, el Concello tiene diferentes programas informáticos: Contabilidad, Tesorería (recaudación), Recursos Humanos (nómina), Padrón Municipal y Gestión de la Agenda. Todos son contratos que el Concello de Cangas mantiene con diferentes empresas. Y es que este sistema es caro, porque no solo hay que pagar a la aplicación, sino también a un técnico, cuando el Concello de Cangas tiene contratado su propia empresa de mantenimiento de servicios informáticos. En colaboración con la Xunta de Galicia, concretamente la Axenda por la Modernización Tecnolóxica de Galicia, el Concello de Cangas ya realizó trabajos de vulnerabilidad recientemente.Como apunta la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, la unificación de todos esos contratos en uno solo para sacarlo a concurso no solo fortalecería la seguridad informática, ya que no habría tantas empresas con datos del Concello, sino que también sería mucho más rentable para las arcas municipales. Ahora mismo se están haciendo los estudios de coste y aún no se sabe a lo que ascendería este nuevo contrato, que el gobierno local espera sacar cerca del verano.

Por lo que se refiere al famoso ciberataque y el traslado al juzgado de la denuncia presentada por el PP y AV ante Fiscalía, el Concello de Cangas sigue sin considerarse parte en el proceso. No figura ni tan siquiera como investigado, ya que desde el juzgado que lleva el caso no se le dio traslado de nada.