El Alondras dejaría de ser dueño de su campo con la cesión indefinida al Concello

Entró ayer por registro municipal el acuerdo de la asamblea del Alondras Club de Fútbol por el que cede al Concello de Cangas por un tiempo indefinido el campo de O Morrazo. La decisión fue adoptada en el mes de noviembre y ayer se trasladó definitivamente al Concello, cuyo gobierno lo había solicitado para incorporarlo al expediente para que a través del Plan +Provincia se financie el cambio de césped artificial del mencionado campo de fútbol, obra que está presupuestada en 280.000 euros.

Pero mientras el gobierno local y club Alondras mantienen la misma posición y van de la mano en considerar que la cesión indefinida es la fórmula válida para que la Diputación de Pontevedra acepte subvencionar la obra, los técnicos no lo están tanto. De hecho mantiene una postura diametralmente opuesta que no la esconden y de la que son conocedores tanto el tripartito como el club. Consiste en que la fórmula de la cesión indefinida supone que el campo pasa a considerarse totalmente municipal, es decir que se hace con la propiedad. Había la posibilidad de encauzar la vía de agua abierta mediante las nuevas bases del Plan +Provincia, que permite subvencionar las obras en instalaciones que se cedan al Concello por 50 años o más. Pero como el acuerdo de la asamblea del club ya se había adoptado, se mantuvo el criterio político y el del propio club. Eso sí, tras hablar también con la Diputación de Pontevedra, con propósito de no recibir sorpresas de última hora.

Pero nadie esconde que se trata de una situación muy compleja. Hay que recordar que los terrenos que ahora ocupa el campo de O Morrazo fueron donados por un particular con la condición de que siempre fuera destinados a campo de fútbol, de lo contrario volverían a sus propietarios o herederos. Así que tampoco es que el Club Alondras pudiera realizar algún día una operación urbanística capaz de sacar el rédito suficiente para hacer más grande el club, tanto en lo económico como en lo deportivo. En el documento de aprobación inicial del Plan Xeral de Cangas elaborado por Consultora Galega en la época en la que era la nacionalista Clara Millán alcaldesa de Cangas (2007-2011), esos terrenos pasaban a ser calificados como Suelo Urbano, aconsejando el desplazamiento del campo de fútbol a otra zona.

También pasaba algo parecido con el Cuartel de la Guardia Civil de Cangas. Ese planteamiento no figuraba explícito en el borrador de la empresa que ahora redacta la adaptación a la normativa legal del borrador del Plan Xeral, la empresa Monsa.

Concellos como el de Cangas ven como es cada vez más difícil que el Plan +Provincia o cualquiera otro entre a financiar obras importantes capaces de cambiar el urbanismo de una villa. Y es así porque son ayuntamientos que están atravesados por multitud de administraciones: Costas del Estado, Autoridad Portuaria, Portos de Galicia y, en algunos casos, hasta la Zona Franca de Vigo. No tienen propiedades.

Suscríbete para seguir leyendo