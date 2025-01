PP y AV, «fartos» del tripartito, tumban su plan para actualizar el padrón de viviendas

El tripartito de Cangas volvió a padecer ayer las consecuencias de gobernar en minoría y sumar menos representantes que la oposición. El Concello se quedará fuera del Plan +Rueiro que financia la Diputación con fondos europeos y que permitiría digitalizar y modernizar el padrón de viviendas a coste cero. El asunto se trató en un pleno extraordinario y urgente que la oposición cuestionó y reprobó porque se podría haber resuelto sin llegar a este extremo e informando del proyecto a los demás grupos políticos, que se sienten «despreciados», «ninguneados» y «fartos» de que se les ignore, argumento que emplearon para votar en contra. Al finalizar la sesión, el Ejecutivo censuró que la oposición «deixe ao pobo de Cangas sen ese investimento» por venganza política y «encaprichamento partidista», y a continuación reunió a la Xunta de Goberno para dar el visto bueno al proyecto de reforma de la piscina «A Balea», que también se financiará a través de la Diputación –con el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas– y que, a juicio de los mandatarios, no precisa ir a pleno a pesar de los informes técnicos «divergentes».

El carácter extraordinario y urgente del pleno lo justificó la alcaldesa, Araceli Gestido, «por razón de prazos», y en ello abundó también el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG). El portavoz del PP Pío Millán fue el primero en replicarle señalando que la adhesión al +Rueiro podría haberse aprobado en un pleno en diciembre y no se hizo por la desidia del gobierno y por su reiterado desprecio a la oposición, a la que ni siquiera informa de esos trámites. También reprochó que el asunto por el que el gobierno justificó un pleno extraordinario tras incumplir varios plazos era el proyecto de la piscina, que no se incluyó en el orden del día por «desavenencias cos técnicos municipais» y por «loitas partidistas" en el seno del gobierno cangués.

La concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, pidió reflejar en el acta que la convocatoria de este pleno se le notificó el viernes a las 12 del mediodía, y que de los asuntos a debate, que llevan meses sobre la mesa, y de las sucesivas fechas sólo se enteró por la prensa, al igual que el resto de los ciudadanos, pues nada se les comunicó en sucesivas juntas de portavoces ni por otros medios. Una absoluta «falta de respeto» hacia la Corporación y hacia los acuerdos tomados para conciliar la vida laboral y familiar fijando los plenos para las 20.00 horas.

«Sempre me dixeron que se hai algo sagrado na Administración son os prazos»

Los argumentos se sucedieron en el mismo sentido y se plasmaron a la hora de votar con el rechazo del PP y de AV a la propuesta del gobierno, que no prosperó. «Sempre me dixeron que se hai algo sagrado na Administración son os prazos» y el actual gobierno local los incumple de forma sistemática, abundó Pío Millán, que repitió en varias ocasiones la palabra «despropósito». Victoria Portas añadió que el asunto se presentaba «fóra de prazo e fóra de prórroga» y que no le consta que la Diputación se la haya dado. «Hoxe é o último día e xa non se pode levar ao pleno ordinario deste mes», avisó Antón Iglesias, intentando salvar la votación, pero el PP y AV lo echaron abajo.

Nuevos concejales del PP y renuncia a cobrar

La sesión plenaria de ayer comenzó con la aceptación de la urgencia, que rechazó el PP y en la que se abstuvo AV, lo que propició el debate, aunque luego ambas formaciones coincidieron en hostigar al gobierno y echar abajo su plan. A continuación se formalizó la toma de posesión de los nuevos ediles del Partido Popular, Luis Martín Carneiro Feijoo y Juan Antonio Fernández Graña, que sustituyen a José Enrique Sotelo y Dolores Gallego. Ambos juraron el cargo con la modalidad clásica: «Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cangas con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado». Graña Fernández lo hizo en castellano, y Carneiro Feijoo, en gallego y el añadido de «defender os intereses dos veciños e veciñas do pobo de Cangas». Su toma de posesión previa al debate del Plan +Rueiro permitió a la oposición recuperar la mayoría suficiente para tumbar las pretensiones del gobierno. El PP anunció que destinará la un colectivo social a remuneración que le corresponde a todos sus ediles por asistir al pleno.

