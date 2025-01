«O mar ruxe máis tristeiro»

Profunda dor no colectivo marítimo pesqueiro de Galicia polo pasamento de Bernardino Graña

A relevancia da obra poética do finado escritor Bernardino Graña e a súa relación coa xente do mar está no cerne da gran admiración que suscitou no colectivo marítimo pesqueiro, polo que o feito causou unha profunda dor.

A entidade transmite o seu sentimento á súa familia e amigos que o coidaron e estiveron ao seu carón nos momentos difíciles da súa vida, a quen fixo chegar as seguintes palabras:

“O mar roxe máis tristeiro porque sabe que un dos seus grandes aliados rematou a súa viaxe. Un peregrinar polo tempo brillante e grandioso que puxo luz nas tebras e nos salseiros dunha Galicia irredenta. Longa vida ao poeta para sempre xamais”.

Así, a Asociación Aetinape une a súa voz á marea de louvanzas que este pasamento suscitou non só nos ámbitos culturais e académicos, senón tamén nos laborais, espazos tan relacionados coa atención de creadores coma Graña, que tanta sensibilidade humana proxectou sobre o mar e as súas xentes.

Aetinape (Asociación Española de Titulados Náutico-Pesquera)