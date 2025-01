Chapela prohíbe sustituir a los ediles en el consello escolar y desata los ataques del PP

La decisión de la concejala de Educación de Moaña, Dolores Chapela, de trasladar a los centros educativos que los representantes políticos designados en los consellos escolares no podían ser sustituidos, ha desatado nuevos ataques del PP hacia la concejala de gobierno, en concreto del edil Alfonso Piñeiro, que no pudo acudir al penúltimo consello y en su lugar el grupo popular envió a Diego Ríos. Pero el concejal popular se encontró con la negativa de la dirección del centro a que participara ya que habían recibido una orden del Concello -la antes mencionada con fecha de de octubre- de que no podía ser. Desde el PP aseguran que no encontraron nada en la normativa de los consellos escolares que no permitiera la sustitución en caso de fuerza mayor y entienden que los nombramientos, a pesar de ser nominativos, son en representación de los grupos municipales.

Alfonso Piñeiro preguntó en la última comisión del martes al respecto de esto ya que defienden que una persona pueda ser sustituida «en caso de enfermedad o causa de fuerza mayor, porque Dolores Chapela debe pensar que nosostros vivimos de la política, como ella y sus 41.000 euros». En la comisión preguntó en qué ley se basaba para negar esta sustitución y, según éste, le respondió que tendría que verlo: «Su incompetencia y su afán por perjudicar el trabajo de nuestro grupo es tal que primero ordena y después va a consultarlo». Y todo ello, añade, pese a que desde la Alcaldía se les informó que el Concello no tiene competencias ni puede organizar nada en los consellos escolares de los centros educativos: «Ahora resulta que Dolores Chapela es ley porque yo lo digo, pero cuando ella no puede presidir su comisión, la sustituye un compañero y asunto arreglado».

Piñeiro, que fue asignado representante por el grupo municipal del PP en el consello escolar del IES As Barxas, aporta la respuesta escrita de la alcaldesa a su pregunta, en la que indica que el papel del concello «é designar ás pèrsoas representantes, non decide, nin regula, nin convoca os consellos escolares dos centros, só se ocupa da convocatoria e do regulamento do Consello Escolar Muniicpal». El PP interpreta que esto le da la razón plena, si bien la Alcaldía también informa en su escrito que el reglamento de los consellos escolares de los centros no es municipal y, por lo tanto, deberá solicitarlo ante la administración competente o a los propios centros de educación de los cuales son representantes.

