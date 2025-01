Cangas destina 31.400 euros a reparar el saneamiento en la alameda de Aldán

La renovación del colector de saneamiento bajo la alameda de Aldán precisa obras por importe de 31.411 euros, según figura en la memoria valorada realizada por la concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, por encargo del Concello. La propuesta técnica y económica tiene por objeto solucionar las filtraciones de aguas pluviales a la red de fecales renovando la tubería de 315 milímetros de diámetro y unos 60 metros de longitud que discurre a dos metros de profundidad y se conectará con el pozo situado junto al río Orxas.

La empresa constata la existencia de una conexión que no estaba identificada entre el colector de saneamiento y el de pluviales, «o que provoca a entrada de moitas augas pluviais no sistema en días de choiva» y «contribúe á sobrecarga hidráulica dos colectores». También detectan los técnicos que algunas juntas del colector de hormigón actual «presentan lixeiras separacións, permitindo a infiltración de auga de mar en marea alta». Asimismo, el tercer pozo localizado bajo el relleno de la alameda de Aldán «require destaparse para continuar coa inspección do colector e determinar a orixe do entronque detectado».

Entre las obras que la UTE propone ejecutar, por indicación del Gobierno de Cangas, según confirmaron la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), y la edila de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), figuran la demolición y retirada del colector existente, si es necesario, excavación de una zanja hasta dos metros de profundidad, instalación de tubería de 315 mm de diámetro, conexión al pozo existente junto al río Orxas, «asegurando a estanqueidade e correcto funcionamento do sistema» y conexión con la red existente mediante la ejecución de un novo pozo, según figura en la memoria valorada. La actuación se completará con el relleno y compactación de la zanja y la r restitución del pavimento afectado. Los trabajos precisan un plazo de ejecución de cuatro semanas y la autorización previa de Costas del Estado, Augas de Galicia, Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y Patrimonio Cultural.

Visita a Augas de Galicia

La mejora de este tramo es sólo un paso para solucionar los problemas de saneamiento de la ría de Aldán relacionados con los vertidos. Gestido y Martínez, así como el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), se trasladarán en los próximos días a Santiago para tratar el asunto en Augas de Galicia.

