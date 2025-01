Bueu plantea adosar un módulo a la Casa do Mar como almacén para el club de remo

El proyecto para la reparación de la rampa de acceso al mar de Pescadoira, que es la que utilizan los deportistas del club de remo, parece totalmente ahogado en la falta de acuerdo entre Costas del Estado y Portos de Galicia. Ante esta situación el Concello de Bueu ha decidido mover ficha y planteará ampliar el edificio de la Casa do Mar, mediante la construcción de un modulo adosado a las dependencias de Capitanía Marítima y que sirva únicamente como almacén para las embarcaciones de uso frecuente del Club do Mar Bueu. De esta manera se pretende que los deportistas puedan embarcar y desembarcar de manera segura a través de la playa del centro. El gobierno local llevará este asunto al próximo pleno como una moción conjunta de BNG y PSOE, pero antes el alcalde, Félix Juncal, tratará mañana mismo este tema con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, en una reunión en Santiago.

La propuesta que defiende el bipartito pasa por construir un módulo en el tramo de vial existente entre la Capitanía Marítima y la explanada de la lonja, una construcción con frente hacia la playa. El almacén no superaría en ningún caso la altura ni la longitud del edificio actual, según Juncal. «Non se van sobrepasar os confíns do actual módulo. O impacto será mínimo e a mellora na seguridade será moi importante, especialmente para os deportistas máis novos do club», argumenta.

Este espacio es competencia de Portos de Galicia y Juncal le presentará mañana su propuesta al presidente del ente público con la intención de que pueda autorizar las obras, unos trabajos que el Concello de Bueu estaría dispuesto a asumir. El alcalde desvela que esta iniciativa ya se la puso encima de la mesa al ente autonómico hace al menos dos años, cuando su presidenta era Susana Lenguas.

Desde el gobierno bipartito lamentan que ni Portos de Galicia ni Costas del Estado dan signos de avanzar en los trámites para reparar la rampa situada en el frente de la nave de Pescadoira. Todo pese a que desde el departamento autonómico aseguran desde hace tiempo que en sus presupuestos cuentan con una partida económica reservada para este asunto. «Ademais esa obra de arranxo e ampliación sería unha solución temporal, que non garantiría de forma segura o acceso ao mar dos deportistas coas embarcacións», puntualiza el regidor bueués.

En el caso de que la Xunta de Galicia autorice esta intervención significaría la desaparición del tramo del vial que en la actualidad sirve para rodear el edificio de la Casa do Mar. Desde la Alcaldía sostienen que la afección al tráfico será mínima y al mismo tiempo serviría para reordenar y mejorar el tramo con frente a la playa, que se podría acondicionar como un espacio de paseo y con servicios vinculados a la playa.

