Santos: «No vamos a olvidar que hasta el 2020 teníamos urgencias en Moaña»

Las intensas lluvias del mediodía de ayer no impidieron que un grupo de personas participase, paraguas en mano, en la 168ª concentración semanal consecutiva ante una Casa do Mar cerrada por ser domingo y para reclamar el regreso del servicio de urgencias a Moaña. La alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos, volvió a llevar la voz cantante de la protesta destacando la importante participación de moañeses en la manifestación por la sanidad pública que el jueves recorrió las calles de Vigo. «Se nos vio y, sobre todo, se nos escuchó. Tiene que quedar claro que, por más tiempo que nos mantengan las urgencias en Cangas, no vamos a olvidar que hasta el 2020 tuvimos el servicio aquí. Reivindicamos lo que ya teníamos», insiste.

Los convocados por las asociaciones de la parroquia. | FdV

Los concentrados volvieron a poner en valor la próxima contratación de una ambulancia de soporte vital avanzado en enfermería que reforzará el transporte urgente en la comarca –«era una de nuestras principales reclamaciones»– así como cubrir las plazas de médicos de tarde. Ambas cosas están cubiertas por parte de la Consellería de Sanidade. Restaría el regreso de las urgencias que, a juicio de Santos, «es nuestra demanda más importante».

Tanto la alcaldesa como el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, reclamaron, una vez más, las garantías de que el centro de salud en construcción en los terrenos de Sisalde acogerán un Punto de Atención Continuada (PAC). «Así lo dice el convenio firmado. Establece que el centro de salud tiene que tener atención las 24 horas todos los días de la semana. Porque un edificio cerrado no nos va a atender ni a curar», argumenta la regidora. Alerta de que en poco más «de cuatro meses debería abrir sus puertas el centro de salud» y de momento desconocen si se va a trasladar a este espacio el PAC centralizado en Cangas hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo, que deberá levantarse en A Rúa, con las urgencias de toda la comarca, pero del que de momento el Concello de Cangas no puso los terrenos a disposición de la Xunta.

Ferral apunta a la alta presencia de moañeses, que se calcula entre los 300 y 400 vecinos, en una marcha por Vigo «que fue multitudinaria y sumó a más de 60.000 personas, según los organizadores».

O Hío vuelve a las concentraciones y carga contra la «falta de empatía» de Sanidade con la parroquia

La semana estuvo marcada por las protestas en materia sanitaria. Y es que el sábado se concentraron también vecinos de O Hío apoyados por el colectivo A Voz da Sanidade de Cangas. Las asociaciones vecinales de esta parroquia agradecieron también la presencia, con pancarta propia, en la marcha de Vigo y apelaron a repetir participación el 12 de febrero ante la sede de la Xunta en la ciudad olívica, convocatoria para la que también partirán autobuses desde la comarca.Los concentrados aseguran que mantendrán las movilizaciones hasta que «el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se entere de lo que reclamamos». En este sentido, enfatizan lo que entienden como «nula empatía» de este departamento de la Xunta «con nuestra parroquia. Desde A Voz da Sanidade, Carmen Nores apuntó a las presuntas diferencias entre la atención sanitaria en las áreas del norte y del sur de Galicia y exigió la construcción de un centro de alta resolución en Cangas que reduzca la dependencia de los hospitales de Vigo.Los concentrados mantienen la histórica demanda de un centro de salud para O Hío y Aldán en los terrenos adquiridos en su día por el Concello en O Viso.

