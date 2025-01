Bueu destinará el Plan +Provincia a mejorar servicios en Beluso y Cela

El gobierno bipartito BNG-PSOE de Bueu ya tiene lista la relación de proyectos que presentará a la convocatoria 2025 del Plan +Provincia de la Diputación. Una relación integrada inicialmente por cinco obras en las que el ejecutivo local prioriza la dotación y mejora de servicios básicos, en especial saneamiento y abastecimiento, en las parroquias de Beluso y Cela. La inversión total prevista es de 733.000 euros, lo que supera ligeramente el montante asignado a la línea 1 o de inversiones. Un presupuesto que se completará con movimientos desde las otras líneas de financiación del plan provincial, pero sin tocar al plan de empleo.

El grupo de gobierno celebró varios encuentros desde el inicio de año para perfilar este asunto, que culminaron este viernes con una comida conjunta para una última puesta en común de necesidades y prioridades, que a continuación se plasmaron en la relación definitiva. «Hai un traballo de cordinación e planificación moi importante que os dous grupos do goberno levamos facendo desde hai tempo, un traballo que ao mellor non se ve, pero que agora vainos permitir acometer proxectos importantes e de ampliación de servizos básicos en lugares nos que antes era impensable debido ao seu elvado custe económico», asegura el alcalde bueués, Félix Juncal.

240.000 euros para Mourisca

La obra de mayor importe será la primera fase del saneamiento y abastecimiento en el entorno de la playa de Mourisca, uno de los enclaves de mayor valor natural del municipio y situado al lado de Cabo Udra. Este proyecto ascenderá a 240.000 euros e incluirá la dotación de una estación de bombeo y permitirá la conexión a la red de saneamiento y abastecimiento de uun importante número de viviendas. El objetivo es que en el futuro se complete con una segunda fase y desde el bipartito BNG-PSOE la vinculan con otro proyecto similar en Area de Bon, que debería ejecutarse en la primera mitad de este año. «Entre as dúas obras suman un investivemento de preto de 700.000 euros», defiende Juncal.

Dos proyectos en Cela de 176.000 y 95.000 euros

En la parroquia de Cela se prevén tres intervenciones. La más importante es la dotación de saneamiento y abastecimiento desde el lugar de A Torre hasta Castrelo, pasando por Xoalde, que también incluirá un bombeo. Este proyecto tendrá su complemento con la extensión de abastecimiento y saneamiento entre Castrelo y Fonte Alta, en una de las zonas elevadas de la parroquia. Una obra que implicará aumentar la presión de la red para que el agua llegue hasta las zonas más altas. Los presupuestos estimados son de 176.000 euros para el caso de A Torre-Xoalde-Castrelo y de 95.000 euros para el caso de Castrelo-Fonte Alta.

Reparaciones y mejoras en Loureiro por 125.000 euros

Los proyectos en Cela se completarán con una obra en el entorno de Loureiro, en un vial en las inmediaciones de Muebles del Río, donde hay problemas de filtraciones. La intervención incluirá el cambio de pavimentos, renovación de pluviales y traer una nueva canalización de abastecimiento, que permitirá cerrar una especie de circuito que ayudará a minimizar incidencias en caso de averías. El presupuesto estimado es de 125.000 euros.

La relación de obras se completa con un proyecto ya avanzado antes de finalizar el año 2024: la humanización y reordenación de la Avenida Montero Ríos en el tramo frente a la plaza de abastos, un espacio que es competencia de Portos de Galicia. La próxima semana Félix Juncal tendrá una reunión con el presidente del ente público que servirá para abordar, entre otros temas, esta obra. «Só procederíamos a retirala do listado no caso de que Portos non garanta a súa pronta autorización», apunta. El presupuesto estimado es de unos 100.000 euros.

Licitación inminente de los proyectos pendientes de 2024 El gobierno bipartito de Bueu reconoce que el año 2024 fue «complicado», con numerosos cambios a nivel administrativo. Pese a ello, con las incorporaciones concretadas en el tramo final del ejercicio y con las expectativas de colaboración con otras administraciones confía en que «podamos ter unha nova etapa de máis servizos e máis cohesionados». Entre las prioridades destaca la licitación de los proyectos aún pendientes del Plan+Provincia 2024. El más importante es el saneamiento y abastecimiento en Bon de Abaixo, que incluye a Area de Bon, y que cuenta con un presupuesto de 450.000 euros. También quedan sendas mejoras en caminos de Murráns y Outeiro o el asfaltado del aparcamiento del pabellón Pablo Herbello y de la calle Staffan Mörling. De la convocatoria de 2023 aún está pendiente el proyecto del entorno de la Casa da Música y O Enleito, que está adjudicado y arrancará en unos días.

Movimientos entre líneas de financiación El Plan +Provincia 2025 prevé para Bueu una aportación de 653.700 euros para la línea 1, que es la destinada a inversiones. Sin embargo, los proyectos consensuados entre BNG y PSOE ascienden a unos 733.000 euros. Las bases del plan permiten «mover» fondos de unas líneas a otras. Eso es previsiblemente lo que hará el bipartito. El Plan +Provincia incluye una segunda línea de 77.000 euros para financiar gasto corriente u obras no cualificadas; la línea tres es para el plan de empleo; y una cuarta que es para la redacción de proyectos, con una dotación de 23.000 euros. El gobierno local avanza que su intención es detraer fondos de las líneas 2 y 4 para completar el plan de inversiones y mantener tal cual el plan de empleo. Sobre este punto, la previsión del Concello de Bueu es reeditar el programa de servicios del recién finalizado año 2024.

