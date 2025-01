Está bien lo de dejar el pitillo antes de entrar al centro de salud, pero no así

La imagen es de la entrada al centro de salud de Cangas. No sabemos quién fue el iluminado que empezó a usar el cuadrado de vidrio como cenicero, pero está claro que podía haber elegido otro sitio para el pitillo. Y los que vinieron detrás demuestran que siempre sobra rebaño para hacer la ola a acciones que no tienen gracia y que son reprobables. ¡Imposible no ponerse de malos humos!

¡Está de vuelta y está de fiesta por Cangas!

Francisco Franco está de fiesta por Cangas. Como lo escuchan. En un local nocturno de la villa alguien pegó un cromo con su cara a la vista de todos. Se conoce que al dictador ahora le va el ocio nocturno. Igual es por esa manía que tiene Pedro Sánchez con alertar de su presencia hasta debajo de las piedras, pero el tema es que el presidente parece haber puesto de moda la figura del dictador.

El Balonmán Cangas puede presumir de afición fiel

Si algo tiene el Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo es la afición más fiel de España. Los datos de ocupación de las gradas de O Gatañal en los partidos de Asobal acreditan una vez más el tirón que el club tiene entre los vecinos de la villa. A falta de millones para fichar, la masa social es esencial para mantener a Cangas en lo más alto de balonmano nacional año tras año. Además hay cosas que los números no pueden reflejar, y hablamos de eso que los argentinos llaman «el aguante». Aquí tiemblan las gradas cuando hace falta apretar.

