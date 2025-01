Cangas fija para el lunes un pleno «urgente y extraordinario» con el +Rueiro y sin piscina

Tras varias semanas anunciando la convocatoria de un pleno para aprobar el proyecto de reforma de la piscina «A Balea» a cargo del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, el gobierno de Cangas que encabeza Araceli Gestido (BNG) lo ha hecho oficial con fecha y hora: el lunes día 20 a las 9.00 de la mañana. Será en sesión «extraordinaria e urxente» para poder cumplir el plazo máximo que impone la institución provincial para justificar su aprobación, que remata el miércoles 22. Pero, paradojicamente, el orden del día no incluye dicho punto, sino solo la toma de posesión de los concejales del PP Luis Martín Carneiro Feijoo y Juan Antonio Fernández Graña, así como la aprobación del convenio del proyecto «+Rueiro» para modernizar y digitalizar el censo de viviendas de la provincia. El visto bueno a la actuación en la piscina se deja en manos de la Xunta de Goberno Local, que se reúne a continuación del pleno.

La decisión –que la regidora no oculta que tomó tras ponderar criterios técnicos divergentes– ha vuelto a causar revuelo político, porque el PP reprocha que se convoque un pleno extraordinario y urgente para arreglar un asunto que no es una cosa ni la otra, pues se conoce desde hace meses, y más aún que se deje fuera el que se utilizó para justificar la cita, que es el proyecto de la piscina. Tampoco le parece de recibo que no se haya trasladado a la oposición los documentos sobre los que está abierto el debate, «un nuevo intento de ninguneo», dicen, ni la hora fijada para el pleno, a las 9 de la mañana. «La gente tiene que trabajar y tener esa previsión con tiempo suficiente», abundan desde el grupo mayoritario de la Corporación canguesa, y recuerdan que el primer punto del orden del día es la toma de posesión de dos concejales suyos y nadie les preguntó si podrán estar. La alcaldesa, Araceli Gestido, no lo considera relevante, pues los nuevos ediles pueden estrenarse en la sesión ordinaria, a finales de este mes.

Lo que sí irá al pleno extraordinario y urgente del lunes es la adhesión al programa +Rueiro de la Diputación, con fondos europeos, que permitirá al Concello de Cangas modernizar el padrón de viviendas a coste cero.

Demandan dotar de aceras al tramo Trigás-A Madalena

Con las cesiones de terrenos para ensanchar y dotar de aceras el primer tramo del vial entre A Madalena y Herbello ya formalizadas, vecinos de Coiro piden ahora hacer lo mismo con la carretera hasta el lugar de Trigás y quieren que el Concello de Cangas empiece a dar pasos en esa dirección. Es la Asociación de Mulleres Rurais de esta parroquia, recientemente constituida, la que presenta un escrito en forma de moción –que el PP ya se ha apresurado a defender– instando al gobierno municipal a «elaborar un proxecto de beirarrúas desde Trigás ata A Madalena» y a dotar una partida económica para esta actuación.Mulleres Rurais argumenta «problemas de seguridade viaria» en este tramo para los peatones, especialmente «grupos vulnerables» como niños y personas mayores que se ven obligados a transitar por la calzada, y de fomento del «tránsito peonil e mobilidade sostible», ya que la dotación de aceras «animará aos veciños da parroquia a camiñar en vez de usar vehículos», además de mejorar la «comunicación entre parroquias» y de acceso a servicios.

