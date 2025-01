Vecinos de Tirán alertan de ratas como «conejos»

Los niños de la parroquia de Tirán, en Moaña, juegan en un parque rodeados de ratas y los vecinos claman por una solución al Concello, ya que además se trata de roedores del tamaño de «conejos, muy grandes», con el peligro que eso implica de enfermedades para la población. Aseguran los vecinos que, al menos, han visto media docena mientras los niños estaban jugando en los columpios. Hartos de la situación, en la pasada noche colocaron una jaula y cayó una de estas ratas para demostrar su gran tamaño.

Entienden que en la parroquia no sólo hay que atender la problemática del mosquito tigre, en donde este insecto ha tenido más presencia que en otros lugares,sino de estos roedores cuya proliferación atribuyen a los contenedores de basura y para restos vegetales que se ubican en el mismo parque, en un lugar que aseguran que no es el adecuado. Llevan luchando contra la retirada de estos contenedores desde hace mucho y no lo consiguen. Además ya hubo muchas quejas porque el recinto para los restos de podas se llena y desborda y tardan muchísimo tiempo en recogerlo, generando malos olores, suciedad y todo eso ayuda también a la proliferación de insectos y a que las ratas críen.

Los vecinos afirman que el Concello no sólo tiene que desratizar sino que eliminar el foco en donde nidan estos animales que, según consideran, está en estos contenedores que deben ser retirados de unos terrenos que fueron cedidos para un parque infantil en el que juegan todas las tardes muchos niños y, además, están junto a la biblioteca y centro cultural José María Castroviejo de la parroquia.

La problemática de los animales parece que no deja de crecer en Moaña en donde la concejala de Medio Ambiente, además de hacer frente al mosquito tigre, cuya primera aparición en Galicia se dio en este municipio, tiene el problema de los perros, con un refugio que aunque es comarcal, está en el concello, además de los caballos de monte que invaden la PO-313 y ocupando también el recinto del antiguo vertedero de A Fraga.

Dolores Chapela también trabaja en la puesta en marcha del plan de gestión de colonias de gatos.

