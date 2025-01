La promotora del convenio del campo de fútbol de Bueu reclama 1,2 millones por "incumplimientos" del Concello

La empresa Desarrollos Urbanísticos Beluso, que en el año 2009 cedió los terrenos para el campo de fútbol de A Graña a cambio de la inclusión de un convenio urbanístico en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Bueu (PXOM), reclama al Concello de Bueu 1,2 millones de euros, más intereses, y la resolución de ese convenio. La reclamación sostiene que las modificaciones introducidas en ese acuerdo significaron una alteración de la relación entre los costes económicos y los beneficios previstos. Durante la tramitación del PXOM ese convenio pasó de ser un suelo urbanizable delimitado (SUD) con un coeficiente de edificabilidad de 0,4 a un suelo urbanizable no delimitado (SUND), con un coeficiente edificatorio de 0,3.

La empresa presentó una primera reclamación por vía administrativa en el Rexistro Xeral del Concello en noviembre de 2023, a la que el consistorio no contestó. Ante ese silencio administrativo la promotora ha optado por presentar un recurso contencioso en los juzgados de Pontevedra. El gobierno local ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos y explica que no llegó a contestar a la primera reclamación «por desproporcionada e por estar fóra de lugar», explica el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.

La inauguración del actual campo de fútbol de Bueu, en el mes de marzo de 2011. / Carmen Giménez

La negociación de este convenio arrancó durante el tramo final del gobierno local encabezado por Elena Estévez (PP), entre 2004 y 2007, y culminó en 2009, ya con un gobierno de mayoría absoluta del BNG, con Félix Juncal como alcalde y Martín Villanueva como edil de Urbanismo. La empresa Desarrollos Urbanísticos Beluso S.L., que tiene su sede social en la Avenida Ramón Nieto de Vigo, puso a disposición del ayuntamiento en mayo de 2009 trece parcelas en A Graña que sumaban 13.448 metros cuadrados para el nuevo campo de fútbol. A mayores la empresa asumió la explanación de los terrenos, sin coste para el Concello.

A cambio, el Concello se comprometía a reclasificar un ámbito de 63.300 metros cuadrados en el entorno de A Graña a través de un convenio en el PXOM. Esa bolsa de terreno se sitúa en el entorno del actual campo de fútbol y en la franja de terreno entre la infraestructura deportiva y la carretera PO-551. El convenio recogía una edificabilidad de 0,40 metros cuadrados/metro cuadrado, con una tipología constructiva de vivienda unifamiliar y colectiva y altura de bajo, una planta y aprovechamiento bajo cubierta.

El convenio finalmente se incluyó en el PXOM, pero con modificaciones sustanciales. «Desde o principio esa bolsa de terreo tivo un difícil encaixe para todas as administracións implicadas. Trátase dunha zona paixasística sensible, preto do río Bispo; con pendentes e terreos agrícolas», explica Martín Villanueva. Los reparos llegaron por parte de la Secretaría Xeral de Urbanismo, Medio Ambiente y por la aplicación del Plan de Ordenación do Litoral (POL) debido a la proximidad del Bispo.

Una visita durante las obras del campo de fútbol, con el entonces subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal. / Gonzalo Núñez

Desde el gobierno local de Bueu afirman que durante la fase de tramitación del PXOM surgieron nuevos inconvenientes, como las dificultades que planteó Costas del Estado para autorizar el desarrollo urbanístico en As Lagoas, un ámbito que por su emplazamiento es fundamental para el municipio y la expansión del centro urbano. «Había que facer unha media entre a edificabilidade de todos os solos urbanizables delimitados (SUD) e se incluíamos aí o convenio de A Graña a consecuencia ía a ser unha menor edificabilidade nas Lagoas», expone Martín Villanueva.

Ante esta situación y con los reparos que estaban poniendo los distintos departamentos autonómicos, desde el Concello se apostó por suavizar la propuesta urbanística para A Graña, que pasó a ser un suelo urbanizable no delimitado con una edificabilidad de 0,30. La diferencia entre un ámbito delimitado y otro no delimitado es básicamente de plazos: el primero es más inmediato, mientras que el segundo es más a largo plazo y con una tramitación más extensa. «Pero era iso ou era nada», afirma Martín Villanueva. El concejal sostiene que el éxito de la tramitación del convenio «non se podía garantir desde o punto de vista urbanístico» y sostiene que la mera aprobación e inclusión en el PXOM, aunque fuese con una edificabilidad inferior, ya supone un éxito. «Peor sería non ter nada», resume.

La interpretación que realiza en su recurso la promotora Desarrollos Urbanísticos Beluso S.L. es diferente. «El incumplimiento no puede considerarse como meramente parcial, sino, por el contrario, como incumplimiento sustancial de los términos del convenio, hasta el punto de convertir el desarrollo del ámbito en económicamente inviable», reza el escrito presentado ante el juzgado.

Por ello la promotora argumenta que es «causa bastante para promover la resolución del mismo y la reclamación de las consiguientes consecuencias indemnizatorias».

Las obras de construcción del campo de fútbol de Bueu, en A Graña. / Gonzalo Núñez

La modificación supuso, según la empresa, una merma de 4.366 metros cuadrados edificables netos, pasando de 17.826 a 13.460 metros cuadrados. A mayores se contemplaban cesiones «muy por encima de las estipuladas por ley» y la construcción de un colector y una red de saneamiento en anillo entre la Avenida de Cangas y O Valado, con un coste estimado en el PXOM de 540.000 euros. Todos estos factores comprometen la viabilidad económica de la urbanización, que incluía un 60% de suelo para uso residencial y el 40% restante para terciario o servicios.

La reclamación de 1,2 millones de euros que formula Desarrollos Urbanísticos Beluso incluye el coste de la compra de las parcelas, gastos notariales, el pago del impuesto de transmisiones y las gestiones realizadas por la empresa.

Villanueva: «Hai unha cláusula indemnizatoria, a compra dos terreos do campo a prezo rústico» Desde el Concello de Bueu se muestran tranquilos ante la reclamación de 1.267.508 euros, más intereses, formulada por la empresa Desarrollos Urbanísticos Beluso S.L. Martín Villanueva sostiene que en el expediente de tramitación del PXOM obran los informes de las distintas administraciones, en los que figuran las reticencias y condiciones para aprobar el convenio urbanístico pretendido en A Graña. El responsable de Urbanismo también asegura que en el acuerdo firmado en su día se incluía una cláusula indemnizatoria en caso de que no se pudiese ejecutar el convenio. «O Concello tería que comprarlle á empresa os terreos que puxo a disposición para o campo de fútbol, uns terreos que se pagarían a prezo de solo rústico, que é a calificación que tiñan cando se adquiriron», explica Martín Villanueva. Por eso desde el consistorio entienden que la reclamación de la empresa resulta «desproporcionada». La reclamación de la empresa cuantifica en 648.216 euros el importe pagado por las fincas que se entregaron al Concello de Bueu para la construcción del campo de fútbol. A ello añade los intereses generados hasta 2023, que cifra en 323.900 euros; el coste de la explanación, que fue de 63.800 euros; y el resto de gastos relacionados.

