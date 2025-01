Los peritos inspeccionan el edificio del incendio en Can do Penedo

Los peritos de la compañía aseguradora han comenzado a inspeccionar el edificio de Can do Penedo que sufrió un virulento incendio el día de Año Nuevo, en el que afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Ayer se desplazó hasta Bueu un perito especializado en grandes incendios, que viajó desde Madrid para realizar un análisis del inmueble y su estado.

El informe de los peritos de la aseguradora es imprescindible para que los propietarios puedan afrontar la reparación del inmueble. A este dictamen hay que unir el de los técnicos municipales, que deben evaluar la estabilidad de la estructura. Todo parece indicar que gracias a que estaba sobredimensionada ha podido resistir.

Mientras tanto el inmueble permanece precintado por seguridad. La unidad familiar que reside en el edificio de momento está realojada con otros familiares, a la espera de que puedan afrontar los trabajos de reparación y limpieza.

El edificio es una construcción de bajo y cuatro plantas. Una parte del mismo está destinado a apartamentos turísticos durante la temporada de verano. El incendio ocurrió el 1 de enero a mediodía y todo indica que se originó en una parrilla de leña situada en el sótano.

