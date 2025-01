El gobierno recula y aprobará las obras de la piscina «A Balea» sin pasar por el pleno

Ni en el pleno ordinario de diciembre ni en el extraordinario que se convocaría al efecto en la primera quincena de enero para aprobar en plazo el proyecto de reforma de la piscina «A Balea» que se acometerá con 243.000 euros del Plan +Provincia, que financia la Diputación. Tras varios anuncios de convocatoria que no llegaron a formalizarse —primero para el miércoles 15 y luego para hoy, viernes 17—, la alcaldesa de Cangas confirmó ayer que habrá pleno extraordinario, el lunes a primera hora de la mañana, pero que en el orden del día sólo incluye el Plan +Rueiro y la toma de posesión de los dos nuevos concejales del PP. Recula, así, en su idea de someter el proyecto de la piscina a debate de la Corporación y lo aprobará el mismo lunes en Xunta de Goberno Local. Araceli Gestido reconoce que el tema se ha ido enredando por divergencias entre políticos y técnicos sobre el órgano competente para aprobar este tipo de intervenciones y que finalmente se ha decantado por acogerse al informe jurídico realizado por el gabinete de Calixto Escariz bajo el mandato de Victoria Portas que le da esa atribución a la Alcaldía.

Instalaciones de la piscina municipal «A Balea», que se pretende reformar. | G.Núñez

El tripartito de Cangas se ha ido metiendo en un lío con este asunto sin motivo aparente. Varios de sus miembros ya reconocieron en diciembre que deberían aprobar los proyectos que financia la Diputación antes de final de año y que, prácticamente sin tiempo para llevarlos a pleno, habían logrado la ampliación del plazo hasta mediados de enero para celebrar una sesión extraordinaria. Incluso unos días antes de las navidades, la alcaldesa envió un escrito a la Diputación, a propósito del Plan +Rueiro: “Visto o informe favorable do secretario de data 13/12/2024, de aprobación do borrador de convenio condicionado a súa aprobación plenaria por maioría, e dadas as circunstancias de organización, non se celebrará Pleno ata o vindeiro 15 de xaneiro de 2025”, expuso. La Diputación se mostró «flexible» con la fecha de aprobación de los convenios por el Concellos (Cangas no es el único con retraso), pero pidió cumplir el nuevo compromiso para no condicionar la ejecución de los proyectos.

"Dadas as circunstancias de organización, non se celebrará Pleno ata o vindeiro 15 de xaneiro de 2025”, trasladó en diciembre la alcaldesa de Cangas a la Diputación

Por otra parte, las bases del Plan +Provincia recogen en la cláusula 22ª que la aprobación de los proyectos, documentos técnicos o memorias valoradas «debe aprobalos o órgano competente do Concello», sin concretar cuál es, y que dicho trámite sólo podría retrasarse si estuvieran «supeditados ao outorgamento dalgunha autorización sectorial», que no es el caso de la piscina de Cangas «A Balea», donde el Concello prevé invertir 243.700 euros a cargo del Plan +Provincia.

Es «un contrasentido» llevar el proyecto de la piscina a pleno y es más coherente «manter o criterio seguido ata agora», sostiene Araceli Gestido

Con esos plazos ya sobrepasados, Araceli Gestido argumentó ayer que es «un contrasentido» llevar el proyecto de la piscina a pleno y es más coherente «manter o criterio seguido ata agora», o sea, aprobarlo en Xunta de Goberno, bajo el aval del informe realizado en su día por el gabinete de Calixto Escariz, que asesora al Concello. También reconoce que hay «opinións a favor e en contra» de este proceder y que, sin embargo, sí llevará a pleno el +Rueiro «porque estamos cedendo unha competencia municipal na Deputación».

El PP pide un informe al secretario del Concello

El PP califica de «otra falcatruada» el proceder el Gobierno de Cangas sobre este asunto, «una muestra más del descontrol, del caos que impera» en el tripartito, del incumplimiento de plazos y del desprecio a la oposición por no informarle de los proyectos que se tramitan ni debatirlos en el máximo órgano de representación municipal, que es el pleno. La portavoz municipal de los populares y diputada autonómica, Dolores Hermelo, incide en que el propio Ejecutivo local anunció en varias ocasiones en las últimas semanas, como recoge la prensa, «un baile de fechas» para una sesión extraordinaria que ha ido posponiendo, y ahora decide retirar el principal asunto que lo justificaba, las obras de reforma de la piscina A Balea. «Si tenía pensado prescindir del pleno, ¿por qué no aprobó el asunto en plazo, por la vía rápida, en lugar de solicitar prórrogas»?, cuestiona. Hermelo anuncia que pedirán un informe al secretario del Concello para que aclare cuál es el órgano competente para aprobar las actuaciones de los planes provinciales y exige al gobierno tripartito «más rigor y más responsabilidad» en la gestión municipal.

