Las foliadas gallegas, explicadas en las antípodas

Nueva Zelanda, el país más lejano al que se puede viajar desde Galicia, no cuenta en principio con marcados lazos que entronquen con la cultura gallega, más allá de la curiosa teoría sobre sus «pataka» que muchos investigadores vinculan con los hórreos de este lado del mundo. Sin embargo este mes, en su capital, Wellington, se explicaron las características e importancia social de la música y el baile tradicional gallegos. La encargada de esta tarea fue la etnomusicóloga viguesa afincada en Bueu Xulia Feixoo, que cuenta con un contrato de investigadora en la Universidad de Valladolid desde donde trabaja en la que debe ser la primera tesis alrededor de la música vocal gallega, las pandereteiras y las danzas populares.

Feixoo explicó algo tan propio como la música gallega en el marco del International Council for Traditions of Music and Dance (Consejo Internacional para las Tradiciones de la Música y la Danza) que se reunió durante las primeras dos semanas de enero en la capital neozelandesa.

Su intervención llevó el título de «Redefinindo o patrimonio: a foliada como espazo de disidencia biopolítica en Galicia». Con la incoación, en 2018 por parte de la Xunta de Galicia, del expediente para declarar la foliada como Ben de Interese Cultural, se abrió el debate «sobre a definición da música e o baile tradicionais na actualidade e a lexitimidade das asociacións folclóricas como institucións de representación da colectividade». Ese fue el contexto que despertó el interés investigador en Xulia Feixoo.

Un momento de su conferencia sobre la cultura gallega. / | FdV

Ante el auditorio neozelandés la bueuesa analizó de qué forma determinados colectivos críticos vinculados al asociacionismo, el ecologismo, el feminismo y el galleguismo adoptaron las foliadas y sus implicaciones «coma espazos de disidencia nos que reflexionar sobre modos de vida alternativos ás lóxicas estatais neoliberais».

Feixoo explica que para este trabajo partió de la observación participante en más de 20 foliadas en la ciudad de Santiago de Compostela, además de múltiples entrevistas etnográficas «e o análise das dinámicas de transmisión da música e do baile tradicional no contexto de ensinanza estruturada e informal».

Arredor da Tradición

Feixoo forma parte del grupo de trabajo Arredor da Tradición, junto al bueués Guillerme Ignacio. El domingo 9 de febrero organizan una foliada en la sesión vermú del local de la villa Aturuxo.

