El cumpleaños de Ángeles Cabeiro.

La administrativa de la Policía Local de Moaña, Ángeles Cabeiro, celebró el miércoles su cumpleaños. Nuestras felicitaciones. Sus compañeros de trabajo, amigos, e incluso antiguos integrantes del cuerpo municipal disfrutaron de un café y unos dulces con ella. En los regalos no faltaron ni siquiera indirectas de lo más graciosas.

Demasiada confusión

Hay demasiada confusión en las fechas de los plenos de Cangas, una costumbre que empieza a preocupar a propios y a extraños, así como los dictámenes técnicos. Que si unos dicen una cosa que si otros otra. Es que desde un tiempo a esta parte todo parece que está sujeto a la interpretación. Claro, y así no hay quien se aclare con las competencias. Pero la imagen que se ofrece ante la ciudadanía no es buena, ni de unos ni de otros. La gestión pública debe ser clara y proporcionar garantías, no añadir confusión.

La sanidad es lo que nos importa

La sanidad pública también debe ser garantista y los políticos tienen la obligación no solo de mantenerla, sino de mejorarla. No se les votó para que nos arrojen a las catacumbas de las empresas privadas. Por eso crece el malestar ciudadano con los políticos en materia de sanidad. En O Morrazo es notorio el enfado. Basta ver lo que sucede en O Hío, en Aldán, en Moaña y también en Cangas. Porque los políticos locales no supieron buscar una fórmula rápida para construir el CIS. Llevamos años de retraso.