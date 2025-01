La Valedora insta a mejorar las señales en Udra y a revisar las multas impuestas

Dos motoristas que acudieron a disfrutar del entorno natural de cabo Udra se volvieron a casa con sendas multas de 100 euros impuestas por la Guardia Civil, unas sanciones que se justifican por haber estacionado en un espacio no habilitado dentro de la Red Natura 2000. Los afectados decidieron recurrir y elevar ante la Valedora do Pobo [María Dolores Fernández Galiño] la situación, poniendo de manifiesto la deficiente y equívoca señalización que hay en la zona. La queja no ha caído en saco roto puesto que la Valedora firma una resolución con una recomendación y una sugerencia para la Consellería de Medio Ambiente. La primera es mejorar la señalización para que sea clara en cuanto a los accesos rodados y los usos permitidos. Y la segunda pasa por revisar los expedientes sancionadores impuestos hasta la fecha.

Los hechos denunciados ocurrieron en abril de 2023, cuando los motoristas dejaron estacionadas sus motocicletas delante de la cafetería del aula de la naturaleza de Cabo Udra. Una acción que les costó una multa en la que «se sanciona el estacionamiento en un espacio Red Natura 2000, no habilitado a tal efecto». El problema es que en realidad no existe una señalización clara y precisa que indique que está prohibido circular en coche o en moto por el camino principal de acceso a Cabo Udra o que no se puede estacionar en el entorno de la cafetería.

Para llegar a Cabo Udra es necesario bajar por la carretera provincial EP-1302, que llega hasta la explanada y merendero de Chan de Esqueiros. En este lugar no hay ninguna señal que indique que está prohibido circular por la zona. Una vez que se avanza por la explanada se llega a un punto en el que es posible desviarse a la izquierda o bien seguir de frente por el camino principal hacia Udra.

La señal situada en el desvío de la izquierda, una señalización que sí prohíbe la circulación de vehículos, con excepción de los que se dirigen a fincas. / Gonzalo Núñez

En el caso del camino de la izquierda no existe duda posible: hay unas piedras que dificultan la entrada y una señal de prohibido circular con vehículos a motor, salvo que sea para servicios relacionados con las fincas.

El problema está en el vial principal. En un poste situado a la izquierda se puede ver una señal de dirección prohibida. Bueno, más que ver se vislumbra o intuye porque está desgastada. Y por encima se colocó otra señal que indica que está prohibido el estacionamiento o la circulación de caravanas, autocaravanas y vehículos habitables. Una categoría en la que ciertamente no se pueden incluir a las motos.

En su resolución la Valedora reconoce que con la escasa señalización existente «es sencillo deducir que la prohibición esté limitada [a los vehículos] que aparecen en la señal» porque no existe indicación alguna referente al resto de automóviles. Tampoco existe información detallada en las páginas web de Red Natura y Turismo de Galicia. A mayores la Valedora subraya que a través de las redes sociales se pueden encontrar numerosas fotografías en las que se ven vehículos estacionados frente a la cafetería del aula de la naturaleza de Udra, «lo que unido al contenido de las señales puede llevar a confusión a las personas visitantes».

Una de las barreras colocadas en su día por el Concello de Bueu y que con el tiempo desapareció. / Carmen Giménez

Desapariciones y sabotajes

La señalización en la zona es claramente deficiente y mejorable, aunque también es cierto que a lo largo de los años las señales han sufrido actos vandálicos y sabotajes. En un primer momento había una señal de tráfico que prohibía la circulación de vehículos a motor, salvo para acceder a las pocas vieviendas que hay en la zona. También se llegó a colocar una barrera de madera para impedir el tránsito de automóviles. Señales que desaparecieron. O más bien se hicieron desaparecer. Y todo esto conlleva a la confusa situación actual.

El entorno de Cabo Udra es mayoritariamente monte comunal de la parroquia de Beluso y las competencias sobre la Red Natura 2000 corresponden a la Consellería de Medio Ambiente. A raíz de la queja formulada por estos motoristas la Valedora do Pobo se dirigió al departamento autonómico para instarle a «garantizar que las señales de información existentes en los espacios protegidos recogen, exactamente, la regulación normativa en cuanto a los accesos rodados y a los usos permitidos».

Y al mismo tiempo sugiere, que ante la actual falta de claridad, convendría «evaluar la revisión de los expedientes sancionadores objeto de estas quejas».

