El PP afirma que el gobierno no hizo nada en Ojea por desidia

El grupo municipal del PP de Cangas sostiene que el gobierno miente cuando habla del paseo que transcurre por la parte de atrás de las naves de Ojea. El ejecutivo local aseguraba que no podía actuar en el entorno de la naves y liberar el paseo que se encuentra cerrado por peligro que supone la situación en la que se encuentra la cubierta de las mencionadas instalaciones, alegando que no se activara el presupuesto prorrogado hasta el día 11 de enero. El PP afirma que desde finales de agosto, ya habían fondos suficientes para poder realizar las obras necesarias y abrir el paseo para el pueblo de Cangas, y aquí ellos fondos económicos son los mismos en el mes de septiembre de 2024 que ahora. Con el presupuesto aprobado en el mes de agosto, el PP afirma que aumentaron los gastos en más de 3 millones de euros, demostrando que había dinero suficiente para hacer esa obra. y otras que se comprometieron a realizar. Manifiesta el PP que la realista es que no se hizo nada por desidia del gobierno, que encabeza el BNG., «pasotismo que demuestra desde que empezó el mandato» vuelve a señalar que el gobierno utiliza la estrategia del victimismo para justificarse. «No podemos consentir que un paseo se encuentre cerrado tanto tiempo, sobre todo por desidia del gobierno local, y al mismo gobierno que quiera venir ahora con una actitud triunfalista por actuar tarde y mal. Deje de engañar al pueblo y pónganse a trabajar».