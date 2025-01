Un marinero de O Hío muere en su barco cuando recogía nasas frente a Punta Couso

Consternación en la Cofradía de Aldán y en la parroquia de O Hío, de donde era, en concreto del barrio de Pinténs, el marinero Jesús Portas Pardavila, de 59 años, que ayer por la mañana falleció en la cubierta de su embarcación «Felemar» cuando «viraba» los aparejos de las nasas frente a Punta Couso, en la bocana de la ría de Aldán. El marinero estaba solo y murió supuestamente a causa de un infarto.

La lancha de Salvamento junto al barco del marinero fallecido. | G.N.

Su cuerpo fue evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro por el helicóptero de Guardacostas «Pesca I», que realizaba unos ejercicios cerca, y fue alertado por la Axencia de Emerxencias del 112 cuando recibió la alerta de un particular de que el tripulante de una embarcación estaba sin señales de vida sobre la cubierta de su barco en Punta Couso. En el hospital vigués ccertificaron su muerte.

Hasta Punta Couso también se desplazaron la lancha de Salvamento «Salvamar Mirach», con base en Cangas, que tuvo la embarcación abarloada para facilitar la evacuación y después la remolcó hasta el puerto de Aldán, Guardia Civil y, por tierra, la Policía Local. Se dio aviso también a Protección Civil.

El particular que dio la alerta fue el patrón mayor de Cangas, Javier Costa, que se encontraba a bordo de su barco «Nuevo dos victorias» y que lamenta el fallecimiento. Asegura que ellos estaban levantando las nasas en las inmediaciones, a una milla de distancia del barco del fallecido, y le empezó a preocupar que siguiera en la misma ubicación y no ver a ningún tripulante. Al cabo de una media hora y viendo que la situación persistía, se acercaron hasta el «Felemar» y se encontraron al hombre tumbado en la cubierta, sin síntomas de vida., y de inmediato alertaron al 112. Dice que los efectivos de emergencias llegaron bastante rápido. A los 25 mintuos estaba Salvamento y luego llegó el helicóptero y Guardia Civil. El barco de pesca del fallecido no se había movido del lugar porque estaban los aparejos en el halador, que es la máquina de a bordo para recoger redes, y hacía de anclaje, porque de lo contrario y con el mar de fondo, la lancha hubiera ido a las piedras.

Traslado de la embarcación por la" Salvamar Mirach" y la patrullera de la Guardia Civil detrás, al puerto de Aldán. / Gonzalo Núñez

El patrón mayor de Cangas asegura que a bordo de los barcos no suelen llevar desfibrilador para casos de paradas cardíacas, sí un botiquín con medicamentos para hacer bajar la tensión y coagular la sangre. El patrón mayor de Aldán, Manuel Gregorio, se mostró muy consternado por lo ocurrido desde el mismo hospital, en donde está ingresado por una dolencia.

La "Salvamar Mirach" junto al barco del fallecido en la ría de Aldán. / Fdv

El fallecimiento del vecino de O Hío es el primero que se produce en el mar este año en la comarca, que despidió 2024 con otra muerte en el mar, también por desvanecimiento, de un hombre, vecino de Beluso de 72 años, cuando pescaba desde unas rocas junto a la playa de Area de Bon. También el helicóptero "Pesca I" se hizo cargo de la evacuación del pescador, debido a la dificultad para los técnicos de ambulancias a acceder por las rocas.