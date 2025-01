Los dos aerogeneradores del parque eólico do Morrazo que incumplen la distancia a núcleos están en Moaña

La Consellería de Medio Ambiente confirma que dos de los 15 proyectos de aerogeneradores que contempla la solicitud presentada por la empresa Arena Power para ubicar en el Área de Desarrollo Eólico (ADE) de O Morrazo, que se extiende por Moaña, Marín y Vilaboa, no cumplen con la distancia legal a los núcleos e población. En concreto se trata de los proyectos de aerogeneradores «Pe as de Guía 17» y «Pe Azefea 17» que tal y como señalan «no cumple la distancia mínima con respecto a la delimitación de suelo urbanizable residencial SURT-2 del Concello de Moaña».

Según consta en el registro eólico de Galicia, los dos molinos son los que estarían más cerca de la urbanización y campo de golf de Domaio, en donde todavía está pendiente por desarrollar urbanísticamente una gran superficie del polígono. Desde la Consellería de Medio Ambiente se requirió documentación al promotor, pero sigue sin subsanar la situación, de ahí que la tramitación del parque esté frenada a la espera de Arena Power. Hay que recordar que en este área ya hubo dos anteriores proyectos que no siguieron adelante y que generaron mucha contestación social, como lo sigue generando que la Xunta mantenga este ADE en una península con poca superficie y muy poblada.

Mapa con la ubicación de los aerogeneradores que promueve "Arena Power" en O Morrazo y marcados en un círculo los dos que incumplen la distancia a núcleos de población. / Fdv

Moaña exige información a Industria

A raíz de las informaciones de las últimas semanas alrededor del estado de tramitación del parque eólico proyectado en la comarca la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, anuncia un nuevo escrito a la Consellería de Industria para pedir información sobre el estado actual del plan del grupo empresarial Arena Power. La regidora asegura que desde que se conocieron estos planes no recibió nuevas comunicaciones por parte de la Xunta.Santos recuerda que en su momento ya se dirigió a Industria y que la consellería adquirió el compromiso de informar al Concello «de cada avance que se diese» a este respecto. Hay que recordar que el pleno de la corporación de Moaña, como el resto de la comarca, aprobó una moción mostrando su rechazo a la instalación de aerogeneradores en los montes del techo de O Morrazo.La nacionalista Leticia Santos insistió ayer en que la postura del gobierno que dirige es la eliminación, directamente, del Área de Desenvolvemento Eólica (ADE) de la comarca para evitar nuevos proyectos de este estilo.

Eólicos Non denuncia «oscurantismo»

La Plataforma Eólicos no Morrazo Non salió ayer al paso de las informaciones de que la tramitación del parque se encuentra frenada a la espera de que la empresa promotora reubique dos de los aerogeneradores, que se encontrarían demasiado cerca de núcleos de población. Este colectivo integrado, entre otras entidades, por las comunidades de montes, asegura que trató de contrastar esta situación encontrándose «con el más absoluto silencio y oscurantismo de la Xunta de Galicia, que no facilitó información a las comunidades de montes afectadas, ni a los concellos ni a los propios parlamentarios gallegos que la solicitaron». A juicio de Eólicos Non, esto contrasta con las «facilidades a las multinacionales eléctricas y a la patronal eólica».La plataforma sabe que el expediente de Arena Power «continúa a trámite, independientemente de los cambios que se puedan producir en la propuesta inicial». Alerta de que en cualquier momento pueden encontrarse con la exposición pública. Teme que las declaraciones de un proceso parado busquen «que la ciudadanía se despreocupe mientras continúa la amenaza sobre las aguas, las propiedades, el medio ambiente y la salud».Demandan la supresión del Área de Desenvolvemento Eólica do Morrazo y convocan a una concentración el domingo 26, delante del Concello de Marín, a las 12.00 horas, con esta demanda y para reclamar el acceso directo de los ciudadanos a la tramitación de los expedientes.

Suscríbete para seguir leyendo