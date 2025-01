La promotora del parque eólico cuenta con espacio para reubicar los molinos

El proyecto de parque eólico en los montes de O Morrazo, que promueve el grupo empresarial Arena Power, se encuentra con la tramitación estancada al exigir la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que dirige Ángeles Vázquez, que los promotores modifiquen la ubicación prevista para varios de los 15 aerogeneradores proyectados, que no cumplirían la distancia que marca la ley con respecto a los núcleos de población. Ante esta situación la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, que fue el colectivo que sacó a la luz en un primer momento este nuevo intento de un desarrollo eólico en la comarca, alerta de que la situación actual «al contrario de lo que puede parecer, no frenaría el proyecto, sino que hasta podría reforzar las intenciones de que prosiga su tramitación».

Añaden, desde el colectivo ambientalista, que incluso aunque las intenciones de Arena Power se viesen frenadas, la proyección eólica en O Morrazo todavía no desaparecería definitivamente. Insisten en exigir a la Xunta de Galicia la retirada del Área de Desenvolvemento Eólica (ADE) en la comarca para impedir que la zona entre en el Plan Sectorial Eólico de Galicia. Este área de desarrollo contempla 4.300 hectáreas de terreno entre los municipios de Moaña. Cangas, Bueu, Marín, Vilaboa y Pontevedra.

Defensa dos Montes argumenta que el grupo Arena Power cuenta con un amplio espacio de territorio dentro de la citada ADE en el que reubicar los aerogeneradores que deben cambiar su punto de instalación previsto. Tampoco se descarta que reduzca el número de molinos previsto y la potencia que generaría todo el parque para poder seguir adelante con el desarrollo del mismo.

El colectivo ambientalista indica que este parque es similar al proyectado durante años en Pedras Negras «y que la Xunta no desinformó favorablemente, sino que nos enteramos de que no salía adelante porque Enel Green desistía finalmente». A juicio de Defensa dos Montes «lo previsible es que el nuevo proyecto de parque eólico siga adelante con su tramitación» adaptándose a las obligaciones legales que le dicta la Consellería de Medio Ambiente para lograr su visto bueno.

Dos subestaciones y dos torres de medición

El proyecto con el que Arena Power inició la tramitación contempla 15 aerogeneradores en los montes de la comarca con una altura media que superaría con creces los 100 metros cada uno. Además se contemplan otras infraestructuras como dos subestaciones de evacuación eléctrica, dos torres de medición y las correspondientes líneas de media tensión.La Plataforma Eólicos no Morrazo Non, integrada por colectivos como todas las comunidades de montes, organizó también varias acciones como caminatas para posicionarse en contra del proyecto. Exhibieron una recreación de toda la instalación prevista para alertar de su cercanía a varios núcleos de población.

