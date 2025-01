Una familia de cinco generaciones en Aldán

Clementina Sestay Vidal vio nacer en noviembre a su tataranieto Manuel Riveiro. Son cinco generaciones de familia mientras Clementina, a los 91 años, conserva intacta su memoria. Su hija Manuela Budiño es bisabuela con 69 años y su nieta, Manuela Sotelo, acaba de ser abuela con 47 años. Manuel Riveiro, de 29 años y Andrea Sampedro, de 28, son los padres del pequeño que inicia la quinta generación.

Falsa alarma por humareda en el centro de Cangas

Hubo alarma vecinal y despliegue de medios a última hora de la tarde por una intensa humareda en el entorno de la plaza de abastos de Cangas. Algunos viandantes incluso apuntaron que estaría ardiendo la Casa da Bola, aunque el operativo constató que se trataba de una falsa alarma. Lo que pasaba es que algún vecino le atizó al fogón más leña que la que puede arder, y además algunas tablas no estaban libres de disolventes o barnices que le dan un plus de intensidad a la humareda. Todo se quedó en un susto que debe servir para seleccionar mejor los materiales.

Tregua en las filtraciones de agua al consistorio

El consistorio de Cangas se convierte en una regadera cada vez que llueve con cierta intensidad, y los calderos recogiendo goteras o riadas ya es estampa habitual con la llegada de las borrascas. Me cuentan que estas navidades no fue menos, que no hubo nieve pero sí mucha agua, y que con cada episodio se retoma el viejo debate de si el edificio está bien pensado para la meteorología gallega.

