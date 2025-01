Los daños sobre la roca de un petroglifo en Beluso son previos a los trabajos de los comuneros

La Comunidade de Montes de Beluso ya tiene constancia a través del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la denuncia presentada por un vecino de la parroquia debido a los daños ocasionados a una roca sobre la que hay un petroglifo. En la denuncia se alude a que en las últimas semanas se estuvieron realizando una serie de trabajos en el monte comunal, pero desde la directiva de los comuneros niegan cualquier responsabilidad en estos hechos. A raíz de la denuncia presentada la junta rectora realizó un detallado repaso por toda la documentación presentada para obtener las autorizaciones correspondientes y comprobó que los daños denunciados son previos a la intervención realizada en este espacio entre los meses de octubre y diciembre. Esas labores consistieron en la eliminación de acacias y eucaliptos, la repoblación con pinos y el retranqueo de un muro de una propiedad que invadía parte del monte comunal.

El presidente de los comuneros, Xosé Ramón Millán, explica que antes de comenzar los trabajos se procedió a realizar un balizado en las zonas donde existían elementos catalogados, como el conocido como petroglifo de A Bufúa, cerca de la playa de Area de Bon y en el lugar conocido como monte Robaleira. Este trabajo se realizó con la presencia de un arqueólogo y en las fotos tomadas el 17 de septiembre de 2024 ya se pueden apreciar los daños en la parte inferior izquierda de la roca, una piedra exenta que según algunos testimonios pudo ser depositada en la zona en la década de 1980.

Una imagen del petroglifo de A Bufúa en julio de 2022, antes de que se realizasen los primeros trabajos de tala y limpieza a su alrededor. / CMVB

La Comunidade de Montes de Beluso explica que en julio del año 2022 ya se realizó una primera serie de trabajos en el entorno del petroglifo de A Bufúa, que consistieron en la tala de eucaliptos. Esa intervención contó con todos los permisos necesarios e incluyó tanto un balizado de este elemento patrimonial como un un exhaustivo informe de control arqueológico de casi 30 páginas, elaborado por la empresa especializada Anta de Moura. Los arqueológos certificaron, y así lo atestiguan las fotos que obran en el informe, que la roca sobre la que están los grabados que configuran el petroglifo de A Bufúa no sufrió ningún tipo de daño o desperfecto.

La roca del petroglifo de A Bufúa después de los trabajos de limpieza de julio de 2022, balizado y sin ningún daño. / CMVB

«Non podemos saber de cando son os danos na pedra, pero o que é seguro é que son posteriores aos traballos realizados por esta comunidade de montes en xullo de 2022 e anteriores aos efectuados no outono de 2024», asegura Xosé Ramón Millán. El presidente de los comuneros reitera que en las fotos del control arqueológicos realizado después de la tala de 2022 no había ningún desperfecto y los daños que se denuncian ahora ya eran visibles en las fotos realizadas el 17 de septiembre de 2024 para el balizado y control arquelógico de esta segunda fase, unas imágenes tomadas semanas antes de los inicios de los trabajos. «É máis, o petróglifo de A Bufúa estivo balizado e ao seu redor non se realizou ningún tipo de traballo nesta nova fase de eliminación de alóctonas e plantación de piñeiros», recalca el presidente de los comuneros. «É un erro tentar involucrar os traballos realizados no monte comunal e de retranqueo dun muro de peche neses desperfectos porque os danos xa son anteriores», añade Millán.

El presidente de los comuneros de Beluso, Xosé Ramón Millán, durante los trabajos de balizado del petroglifo de A Bufúa, cerca de Area de Bon, el pasado mes de septiembre. / CMVB

La Comunidade de Montes de Beluso apunta que para las labores de eliminación de eucalipto y acacia realizadas en el otoño de 2024 se balizó el doble de superficie que en los trabajos realizados dos años antes. La intervención contó con los informes favorables por parte de Medio Ambiente como de la Dirección de Xeral de Patrimonio Cultural. En este sentido, la directiva de la comunidad de montes de Beluso asegura que se pone a disposición del Seprona y de Patrimonio para aportar toda la documentación de los controles arqueológicos realizados en 2022 y 2024.

Los daños denunciados no afectan al petroglifo en sí, pero sí a la roca exenta sobre la que están los grabados. El elemento está recogido inventario de yacimientos de Galicia, con una ficha en la que se explica que la piedra tiene unas dimensiones de 2x1 metros y «presenta na cara superior unha serie de cazoletas diseminadas todo o longo da superficie sen orde aparente; dimensións variables, entre 3 e 5 centímetros de diámetro.”

Suscríbete para seguir leyendo